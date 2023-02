Rusko a Čína pokračujú v prehlbovaní vzťahov, Putin očakáva návštevu Si Ťin-pchinga v Moskve

Kremeľ očakáva návštevu Si Ťin-pchinga

Zameriavať sa budú na prehlbovanie vzťahov





Čína, ktorá vyhlásila priateľstvo „bez hraníc“ s Ruskom, ostro odmietla kritizovať kroky Moskvy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Obvinila USA a NATO z provokácie Kremľa a odsúdila „trestuhodné“ sankcie uvalené na Rusko. Rusko zasa silne podporuje Čínu v čase napätia s USA v súvislosti s Taiwanom.





22.2.2023 (SITA.sk) - Rusko a Čína v stredu poukázali na svoje prehlbujúce sa vzťahy sériou stretnutí. Tie boli ostro sledované, keďže svet sa z nich snaží vyčítať, či by Peking mohol poskytnúť Kremľu silnejšiu podporu pre ruskú vojnu na Ukrajine.Šéf zahraničnej politiky Komunistickej strany Číny Wang I zavítal do Moskvy po neohlásenej pondelňajšej návšteve amerického prezidenta Joea Bidena na Ukrajine. Pred cestou do Ruska v sobotu rokoval s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom na okraji Mníchovskej bezpečnostnej konferencie.Ruský vodca Vladimir Putin na začiatku rokovaní s Wangom ocenil väzby medzi obomi krajinami a dodal, že Kremeľ očakáva návštevu čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Rusku.Putin poznamenal, že „spolupráca medzi Čínskou ľudovou republikou a Ruskou federáciou na globálnej scéne je obzvlášť dôležitá pre stabilizáciu medzinárodnej situácie“.Wang povedal, že „čínsko-ruské vzťahy nie sú namierené proti žiadnym tretím krajinám a určite nemôžu byť vystavené tlaku žiadnej tretej krajiny“. Zdôraznil, napríklad, že Moskva aj Peking podporujú „multipolaritu a demokratizáciu medzinárodných vzťahov“, čo je odkaz na ich spoločný cieľ čeliť dominancii USA v globálnych záležitostiach.Wang v stredu rokoval aj so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom . Obaja sa zhodli, že sa musia zameriavať na prehlbovanie vzťahov, pričom podotkli, že tieto väzby nemajú „žiadne obmedzenia“.