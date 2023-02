Spojenie stredo-pravých strán ide do finále, povedal Kollár z Modrej koalície a spomenul aj Mistríka

Spoločný úspech nadraďujú osobným záujmom

Spojenie stredo-pravých strán

22.2.2023 (SITA.sk) - Spojenie stredo-pravých strán speje do finále. Ako pre agentúru SITA povedal Miroslav Kollár Modrej koalície, v súčasnosti absolvuje denne dve-tri rokovania. Do ohlásenia konkrétnych výsledkov to podľa neho potrvá „ešte nejaký ten týždeň, dva, dúfam, že nie tri“.Rokovania prebiehajú so všetkými relevantnými stranami a politikmi zo stredo-pravého politického spektra, spomenul napríklad Eduarda Hegera Juraja Šeligu či vedca a bývalého prezidentského kandidáta Roberta Mistríka. Strana Miroslava Kollára Spolu – občianska demokracia, ktorá sa neskôr premenovala na Modrú koalíciu, spolupracovala pred poslednými komunálnymi voľbami so stranami ODS, Demokratická strana Šanca v rámci štvorkoalície. Kollár povedal, že on osobne dúfa v to, že sa nakoniec všetci stretnú v jednej veľkej spolupráci.„Neviem, či to bude jedna strana, alebo jedna spoločná kandidátka. Smeruje to k pomerne širokej dohode a verím, že sa ju podarí aj dorokovať,“ povedal.Dodal, že on vedie časť rokovaní, ďalšiu časť vedú zas iní. Líder Modrej koalície sa už podľa neho črtá, no treba si počkať na výsledky rokovaní.Predstavitelia Šance počas straníckeho kongresu 11. februára vyhlásením vyzvali svojich pôvodných koaličných partnerov, aby pokračovali v začatom procese spájania a aby svojím príkladom dokázali verejnosti, že spoločný úspech nadraďujú osobným záujmom.„Najlepšie riešenie vidíme v spojení všetkých strán do jednej strany. Pokiaľ by sa to však nedalo do predčasných volieb stihnúť, sme pripravení rokovať aj o prípadných iných dočasných riešeniach,“ povedal pre agentúru SITA podpredseda Šance Daniel Balko. V pondelok 27. februára bude mimoriadna schôdza Národnej rady SR k téme predčasných parlamentných volieb, Smer-SD navrhuje termín 24. jún.Kollár hovorí, že ak tento termín v pléne prejde, procesy smerujúce k spojeniu stredo-pravých strán sa ešte urýchlia. Na predvolebnú kampaň budú mať síce menej času, no na voľby budú určite pripravení, dodal. Ich cieľom je vytvoriť projekt pre moderného voliča, ktorý vyznáva demokratické hodnoty a vníma potrebu reforiem, zároveň s jasným zahranično-politickým smerovaním.