Rusko a Čína vetovali rezolúciu o prímerí v sýrskej provincii Idlib

Idlib, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 19. septembra (TASR) - Rusko a Čína vetovali vo štvrtok v Bezpečnostnej rade OSN rezolúciu o prímerí v sýrskej provincii Idlib. Počas rokovaní o tomto návrhu sa Rusko neúspešne pokúsilo zahrnúť doň výnimku pre, informovala agentúra AFP.Nemecko, Kuvajt a Belgicko požiadali v stredu Bezpečnostná radu OSN, aby hlasovala o rezolúcii s cieľomv provincii Idlib. Návrh rezolúcie vyzýva, aby sa prímerie začalo 21. septembra na poludnie miestneho času. Podľa rezolúcie by zastavenie paľby pomohloZápadné štáty obviňujú ruské a sýrske sily z toho, že sa zameriavajú na civilistov. Rusko a Sýria to popierajú a tvrdia, že cielia na militantov.Rusko a Čína predložili v stredu OSN svoj text rezolúcie, podľa ktorej by sa zastavenie nepriateľských akcií nemalo týkať vojenských operácií voči jednotlivcom a skupinám spojeným s teroristickými skupinami. Čína a Rusko požiadali, aby sa aj o ich texte hlasovalo v BR OSN vo štvrtok, uviedla agentúra Reuters.Provincia Idlib v severozápadnej Sýrii je poslednou baštou povstalcov, kde sa v súčasnosti relatívne darí udržiavať prímerie, ktoré po štvormesačnej ofenzíve vládnych vojsk podporovaných Ruskom vstúpilo do platnosti koncom augusta. Podľa organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii v dôsledku ofenzívy zahynulo už viac ako 970 civilistov.