V Ružomberku naplnili kapacitu nového odboru duálneho vzdelávania

Ružomberok 19. septembra (TASR) – Kapacitu prvého ročníka nového odboru chemik operátor v systéme duálneho vzdelávania na Strednej odbornej škole (SOŠ) polytechnickej v Ružomberku sa podarilo naplniť. Do školských lavíc zasadlo dvanásť študentov z Ružomberka a okolia, no napríklad aj z Prešova. TASR o tom informoval komunikačný manažér ružomberského celulózovo-papierenského podniku Mondi SCP Ľubomír Čech.Duálne vzdelávanie bude pre žiakov znamenať viac praktického vyučovania ako teórie. V prvom a druhom ročníku absolvujú praktické vyučovanie v novovybudovanej učebni chémie a počas tretieho a štvrtého ročníka budú chodiť na prax do ružomberských papierní.povedal riaditeľ ružomberskej SOŠ polytechnickej Vladimír Pančík.Podľa komunikačného manažéra v podniku pociťujú nedostatok technicky vzdelanej pracovnej sily.doplnil Čech.Ružomberské papierne pre tento odbor zafinancovali prestavbu novej modernej učebne, šatne, kabinetu učiteľa a pomôcky pre laboratórne pokusy. Motivačným je aj podnikové štipendium, ktoré im spoločnosť bude vyplácať mesačne na základe dosiahnutých študijných výsledkov, pravidelnej dochádzky a vzorného správania. Keďže tento odbor patrí medzi tzv. nedostatkové, štát ho podporuje motivačným štipendiom, ktoré je viazané na prospech.