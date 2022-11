Rusko a USA sa dohodli na rokovaniach o jedinej existujúcej jadrovej dohode

Nový START

Utlmené vzťahy

9.11.2022 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty a Rusko sa dohodli, že v blízkej budúcnosti budú rokovať o jedinej existujúcej jadrovej dohode medzi oboma krajinami. Ako referuje spravodajský web CNN, v utorok to uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price Súčasná dohoda o obmedzení strategických útočných zbraní Nový START , ktorej platnosť vyprší v roku 2026, bola predĺžená o päť rokov vlani vo februári.Túto dohodu o znižovaní počtu jadrových zbraní podpísali 8. apríla 2010 v Prahe vtedajší prezidenti Spojených štátov a Ruska - Barack Obama Každá krajina môže vlastniť maximálne 1550 strategických nukleárnych hlavíc a 700 balistických striel a bombardérov, pričom pakt obsahuje aj pravidlá pre vzájomnú kontrolu.Diplomatické vzťahy medzi USA a Ruskom sú od vypuknutie vojny na Ukrajine v útlme, no americkí predstavitelia považujú za pozitívny vývoj, že Moskva naďalej prejavuje záujem o dohodu, a to napriek znepokojujúcim jadrovým hrozbám zo strany ruského vodcu Vladimira Putina Rusko taktiež vyjadrilo ochotu diskutovať o predĺžení zmluvy a USA uviedli, že rokovania sa uskutočnia až po obnovení kontrol na mieste.