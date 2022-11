Voľby do Kongresu sú zatiaľ veľmi tesné, ale republikánska väčšina by mohla poškodiť pozíciu Bidena

9.11.2022 (Webnoviny.sk) - Priebežné výsledky volieb do amerického Kongresu sú zatiaľ veľmi tesné. V Senáte, kde sa si Američania volili približne tretinu zloženia, dovedna 35 zo 100 zástupcov, to zatiaľ vyzerá na vyrovnaný súboj. Ako referuje spravodajský web BBC, demokrati i republikáni disponujú v tejto chvíli 46 kreslami.V 435-člennej Snemovni reprezentantov, kde si americkí voliči vyberali kompletné obsadenie, zatiaľ v súlade s očakávaniami vedú republikáni. Tí majú dosiaľ 192 kresiel, kým demokrati len 168.Republikánska väčšina v oboch komorách Kongresu by mohla výrazne poškodiť pozíciu súčasného demokratického prezidenta Joea Bidena , keďže Snemovňa reprezentantov či Senát môžu v podstate znemožniť prijatie akejkoľvek významnej legislatívy.