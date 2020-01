Rusko aj Čína vedú digitálnu vojnu a Európa sa musí brániť, varuje eurokomisárka Jourová

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.1.2020 (Webnoviny.sk) - Česká eurokomisárka Věra Jourová vo štvrtok otvorene pomenovala pokusy Ruska a Číny šíriť dezinformácie v členských krajinách EÚ ako kybernetickú vojnu a vyhlásila, že Európa sa proti nej musí začať brániť."Existujú určití externí hráči, menovite Rusko a stále viac aj Čína, ktorí aktívne využívajú dezinformácie a podobné taktiky zasahovania na podrývanie európskej demokracie," vyhlásila Jourová na konferencii o dezinformáciách v Bruseli.Rusko a Čína "to budú naďalej s radosťou robiť, až kým neukážeme, že túto agresiu a zasahovanie nebudeme tolerovať," dodala Jourová, ktorá je eurokomisárkou pre hodnoty a transparentnosť a zároveň podpredsedníčkou Európskej komisie.Rusko a Čína podľa Jourovej "spravili z informácií zbraň", a Európa musí nájsť spôsob, "ako nás a naše územie najlepšie obrániť a využiť na to tie najefektívnejšie prostriedky"."Digitálna vojna", ako Jourová túto činnosť Ruska a Číny pomenovala, je pre obe krajiny veľmi atraktívna. Je to preto, lebo v Moskve aj v Pekingu vedia, že táto taktika "je účinná, je lacná, a ja nie som taká naivná, aby som si myslela, že nejaké naše reči ich od nej odradia", povedala česká eurokomisárka.