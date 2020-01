Pred špecializovaným súdom vypovedal ako svedok Dlhý Laco, hovoril o vražde bossa Holuba

Útok priamo nevidel

Zavraždili svojho človeka

30.1.2020 (Webnoviny.sk) - Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici vo štvrtok na hlavnom pojednávaní s odsúdeným Róbertom Lališom zvaným Kýbel a ďalšími šiestimi obžalovanými z vraždy bossa východoslovenského podsvetia Róberta Holuba vypovedal ako svedok bývalý „sýkorovec“ Ladislav Bališ.Prokurátor obžalovaným kladie za vinu jedenásť skutkov. Ide o založenie a podporovanie zločineckej skupiny, trestné činy vraždy, nedovolené ozbrojovanie, všeobecné ohrozenie a ďalšie trestné činy. V banskobystrickom Ústave na výkon väzby si svedka nevypočul Lališ, ktorý hneď na začiatku požiadal o konanie v neprítomnosti.Na 25 rokov odsúdený Ladislav Bališ, prezývaný Dlhý Laco, vypovedal k všetkým bodom obžaloby. Uviedol, že pri niektorých akciách skupiny bol, o iných iba počul. V prípade vraždy bossa východoslovenského podsvetia Róberta Holuba bol Dlhý Laco iba v hoteli Danube, kde „sýkorovec“ Jozef Roháč strieľal na Holuba, zranil ho a zastrelil jeho ochrankára Štefana Fabiána.Priamo útok Roháča nevidel, pretože v miestnosti sedel chrbtom k miestu, kde sedel Černák, Holub a Fabián. O tom, že Roháč neskôr zastrelil Holuba v nemocnici, počul od príslušníkov skupiny. Motívom útoku na Holuba malo byť, že ten dal zavraždiť brata Alojza Kromku. Bališ povedal, že za vraždu Holuba „sýkorovci“ žiadne prémie nedostali.O tom, že „sýkorovci“ mali arzenál zbraní a výbušnín na troch miestach, Bališ nevedel. Priznal, že z toho videl iba pištole a on sám bol vyzbrojený nelegálne získanou krátkou guľovou zbraňou. Podľa prokuratúry arzenál obsahoval 85 kilogramov výbušnín, najmä plastických trhavín.Svedok vypovedal i o tom, že vo výkone trestu mal istý čas celu v tzv. doživotnom oddelení, kde si tresty odpykáva aj Černák, Miloš Uriga a Tibor Polgári. Černák vraj chodieval k Urigovi, aby sa mohol s Bališom rozprávať o vražde Holuba a presviedčať ho, aby vo veci nevypovedal. Podľa Bališa sa Černák rád predvádzal.„Sýkorovci“ zavraždili na pokyn bossa Kýbla i vlastného človeka Tibora Bugára z obáv, že by mohol vypovedať o trestnej činnosti gangu. Podľa Bališa sa to stalo v chate pri Senci v januári 1999 a zúčastnili sa na tom okrem neho Peter Havasi, zvaný Havel, Martin Bihári zvaný Rus a Juraj Bílik zvaný Čapatý. Kvarteto najprv Bugára zaškrtilo a potom zakopalo blízko obce Čataj.Na vražde príslušníka konkurenčnej skupiny „takáčovci“ Róberta Pála sa Ladislav Bališ priamo nepodieľal. Povedal, že on ako šéf bratislavskej podskupiny „sýkorovcov“ s Pálom vychádzal dobre a niektoré konfliktné situácie riešili rozhovorom. Na likvidácii Pála však trval Havasi a Kýbel s tým súhlasil. Vražda Pála vyvolala reakciu „takáčovcov, ktorí potom usmrtili Havasiho.Vojna gangov pokračovala v roku 2004 atentátom na Iva Ružiča, ktorého považovali „sýkorovci“ za vyššie postaveného príslušníka „takáčovcov“. Jozef Roháč umiestnil na vchod strediska Jadran v Bratislave výbušninu a inicioval ju, keď do objektu prichádzal Ružič s ochrankou. Výbuch všetkých zranil, ale Ružič prežil.Proces s Lališom a ostatnými obžalovanými bude pokračovať na budúci mesiac výpoveďami ďalších svedkov.