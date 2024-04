Rusko bude po vojne smrteľnejšie a viac nahnevané na Západ, podľa amerického generála buduje najväčšiu armádu na kontinente

Rusko sa spolieha na masu

12.4.2024 (SITA.sk) - Bez ohľadu na výsledok vojny na Ukrajine bude Rusko väčšie, smrteľnejšie a viac nahnevané na Západ ako bolo pred jeho inváziou Výboru americkej Snemovne reprezentantov pre ozbrojené sily, ktorý na svojej webstránke zverejnil prepis, to povedal hlavný veliteľ Velenia americkej armády v Európe (EUCOM) Christopher Cavoli. Podľa neho Rusko smeruje k tomu, aby viedlo najväčšiu armádu na kontinente a malo obranný priemyselný komplex schopný produkcie značného množstva munície a materiálov na podporu veľkých bojových operácií.Cavoli poukázal na to, že problém s Ruskom je dlhodobý a vojna na Ukrajine je len jedným príkladom.„Rusko sa spolieha na masu a množstvo, ktoré má veľká krajina k dispozícii, a napriek zjavným nedostatkom a nefunkčnosti svojej armády naďalej predstavuje existenčnú hrozbu pre Ukrajinu,“ uviedol prízvukujúc, že Ukrajina tento boj nedokáže vydržať sama a USA a ďalší spojenci musia naďalej pokračovať v poskytovaní pomoci.„Komplexná podpora EUCOM Ukrajine, ktorá zahŕňa vojenskú pomoc, výcvik a logistiku, to všetko spojené s príspevkami našich spojencov a partnerov, tvorí chrbticu obrany Ukrajiny proti ruskej agresii," pripomenul.Rusko zostáva schopnou hrozbou mimo Ukrajiny a je potrebné preskúmať, čo sa stalo a nestalo sa ruskej armáde na Ukrajine. Najväčšie straty podľa generála utrpeli hlavne pozemné sily, no Rusko ich rekonštruuje oveľa rýchlejšie, ako sa pôvodne odhadovalo.Armáda je v skutočnosti teraz väčšia o 15 percent ako bola pri invázii na Ukrajinu, poznamenal. Cavoli tiež poukázal na to, že Rusko stále predstavuje veľkú bezprostrednú hrozbu aj v oblasti zbraní hromadného ničenia, a tieto kapacity si bude udržiavať aj zo strednodobého a dlhodobého hľadiska.„Hádam najviac znepokojujúce je, že ruská armáda v minulom roku preukázala zrýchľujúcu sa schopnosť učiť sa a prispôsobovať sa výzvam na bojisku, a to takticky a technologicky, a stala sa učiacou sa organizáciou, ktorá len málo pripomína chaotickú silu, ktorá napadla Ukrajinu pred dvoma rokmi," skonštatoval Cavoli.Americký generál tiež poukázal na odolnosť ruskej ekonomiky a schopnosť vydržať sankcie a exportné kontroly, ktoré sa Moskva naučila obchádzať.Zákonodarcom v Kongrese tiež pripomenul, ako za ostatné dva roky vytvára strategické partnerstvá s Čínou, Iránom a Severnou Kóreou, čím vytvára „výzvu pre existujúci poriadok“.„Táto nová os protivníkov vytvorí strategické dilemy vo vnútri čoraz náročnejšieho medzinárodného bezpečnostného prostredia," povedal Cavoli.„Odradenie Ruska od rozšírenia jeho agresie na územie Severoatlantickej aliancie je nevyhnutné na zachovanie medzinárodného poriadku založeného na pravidlách, ochrane suverenity národov v rámci našej oblasti zodpovednosti a ochrane strategických záujmov USA," vyjadril sa tiež veliteľ.Ruská agresia podľa neho predstavuje priamu hrozbu pre mier a stabilitu euroatlantického priestoru. „Teraz je čas využiť neúspechy Ruska na Ukrajine urýchlením modernizácie našich spôsobilostí, pozície a bezpečnostnej spolupráce, aby sme predbehli rekonštrukciu Ruska,“ vyhlásil.