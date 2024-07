Rusko bude pokračovať vo vojne s cieľom „rozdrviť“ Ukrajinu, podľa Medvedeva boj neskončí podpisom mierovej dohody

Toto nebude koniec vojenskej operácie

Absurdný Putinov návrh

12.7.2024 (SITA.sk) - Rusko chce vojnu a boje na Ukrajine sa neskončia ani podpísaním prípadnej mierovej dohody. Ako referuje web news.sky.com, takýto postoj Moskvy načrtol niekdajší ruský prezident Dmitrij Medvedev Pripustil, že Rusko bude pokračovať vo svojej vojenskej operácii s cieľom „rozdrviť“ Ukrajinu, aj keby Kyjev akceptoval podmienky takzvanej mierovej dohody navrhované Kremľom. Medvedev tvrdí, že Rusko „zarazí dlhý oceľový klinec do rakvy" Ukrajiny v prípade, že sa Ukrajina vzdá veľkej časti svojho územia na východe.„Čo ak prijmú (dohodu)? Toto nebude koniec ruskej vojenskej operácie. Aj po podpísaní papierov a akceptovaní porážky sa zvyšná časť radikálov po preskupení síl skôr či neskôr vráti k moci, inšpirovaná západnými nepriateľmi Ruska. A potom príde čas konečne rozdrviť plaza. Zatĺcť dlhý oceľový klinec do rakvy Banderovho kvázi štátu. Zničiť zvyšky jeho krvavého dedičstva a vrátiť zvyšok krajiny do lona Ruska,“ napísal Medvedev na Telegrame. Vladimir Putin navrhol, aby sa Ukrajina vzdala štyroch nelegálne anektovaných regiónov a vzdala sa svojich ambícií na vstup do NATO výmenou za prímerie.Tento návrh Ukrajina a jej spojenci označili za absurdný. Ruská propaganda sa často snaží vykresliť súčasný ukrajinský štát ako sympatizujúci s nacistami, aby ospravedlnila totálnu inváziu Moskvy.