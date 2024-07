Fico zareagoval ako stranícky šéf. Chmelár kritizuje vyjadrenie premiéra, že Smer za členstvo Ukrajiny v NATO nikdy nezahlasuje

Nič sme nepresadili

Fico akoby zabudol, že je premiérom

Závery washingtonského summitu

12.7.2024 (SITA.sk) - Slovensko na samite NATO v americkom Washingtone D.C. prijalo neúprimnú, zbabelú hru ohľadom možného členstva Ukrajiny v aliancii . Na sociálnej sieti to napísal poradca predsedu vlády Roberta Fica Podľa neho totiž na samite všetci bez výnimky schválili záverečnú deklaráciu s vyhlásením, že členstvo Ukrajiny v NATO je "nezvratné", pričom zástupcovia Maďarska a Slovenska sa záležitosť pokúsili zmierniť pre domáce publikum tým, že trvali na "zásadnej požiadavke", že Ukrajina sa môže stať členom NATO, len ak to schvália všetky členské štáty.Podľa Chmelára je však toto od začiatku zakotvené v článku 10 Severoatlantickej zmluvy.„Nijako inak nemožno nového člena prijať. Takže sme vlastne nič nepresadili a veľmociam musíme byť na smiech, že sme vyrážali otvorené dvere. Tá vložená formulka znie rovnako hlúpo, ako keby sa nejaká strana hrala na drahú nevestu a vyhlásila, že koaličnú zmluvu podpíše len vtedy, ak v nej bude záväzok, že vláda požiada parlament o dôveru... No ale to jej predsa ukladá Ústava Slovenskej republiky,“ skonštatoval Chmelár. Predseda vlády Robert Fico podľa jeho poradcu akoby zabudol, že je premiérom a zareagoval ako stranícky šéf s tým, že poslanci Smeru-SD za členstvo Ukrajiny v NATO nikdy nezahlasujú.„Ale veď Slovenská republika práve po dohode premiéra a prezidenta podporila "nezvratné" členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii. Ako tomu má rozumieť bežný občan? Toto sa nedá obkecať, pretože toto nie je vecou chybnej komunikácie, ale chybného postoja,“ vyhlásil Chmelár.Doplnil, že Fico správne chápe, že "členstvo Ukrajiny v NATO je akurát tak zárukou tretej svetovej vojny".„Potom musí chápať aj to, čo odštartovali závery washingtonského summitu,“ dodal Chmelár s tým, že po takomto silnom vyhlásení v záverečnej deklarácii bude veľmi ťažké odolávať tlaku na prijatie Ukrajiny do aliancie.