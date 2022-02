Rusko by mohlo odstúpiť od dohody o jadrových zbraniach, varuje Medvedev

26.2.2022 - Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska Dmitrij Medvedev varoval, že Moskva by mohla reagovať na sankcie Západu uvalené pre útok na Ukrajinu odstúpením od poslednej dohody o jadrových zbraniach a zmrazením majetku západných štátov.Medvedev označil sankcie zo strany USA, Európskej únie a ďalších štátov uvalené na Rusko za odzrkadlenie západnej „politickej impotencie".Vo vyjadrení na svojej stránke na ruskej sociálnej sieti VKontakte Medvedev uviedol, že sankcie by mohli Moskve dať dôvod na úplné prehodnotenie jej vzťahov so Západom, pričom naznačil, že Rusko by mohlo odstúpiť od dohody o kontrole jadrových zbraní, ktorá obmedzuje americké a ruské jadrové arzenály.Medvedev zároveň naznačil možnosť zrušenia diplomatických kontaktov so západnými krajinami a povedal, že „nie je osobitne nutné udržiavať diplomatické vzťahy". „Môžeme sa na seba navzájom pozerať ďalekohľadmi a zameriavačmi na streľbu," dodal. Poukázal aj na možnosť zmrazenia západného majetku, ak Západ zrealizuje hrozbu zmrazenia ruského majetku.