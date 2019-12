Rusko by podľa Golodecovej mohlo hostiť svetový šampionát v roku 2023

Na snímke radosť hráčov Ruska. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Moskva 12. decembra (TASR) - Podpredsedníčka vlády Ruskej federácie Oľga Golodecová vyjadrila nádej, že by Rusi mohli hostiť majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v roku 2023. Situácia sa však môže zmeniť po tohtotýždňovom verdikte Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), ktorá vylúčila Rusko zo športových podujatí počas nasledujúcich štyroch rokov." citovala agentúra TASS Golodecovú. Vyjadrenie prišlo na úvod prebiehajúceho medzinárodného hokejového fóra v Moskve, ktoré sa začalo vo štvrtok a potrvá do piatkového večera. Šampionát v roku 2023 by malo hostiť druhé najväčšie mesto Ruska Petrohrad. Okrem seniorského šampionátu by však krajina mala v tom istom roku hostiť aj juniorské majstrovstvá sveta. Tie boli naplánované do miest Omsk a Novosibirsk.Rusi dostali od WADA počas suspendácie aj zákaz organizovania medzištátnych podujatí. Očakáva sa, že hlavnou témou zástupcov svetového hokeja na fóre bude práve táto problematika.