|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 17.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gizela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. mája 2026
Rusko čelilo jednému z najväčších ukrajinských útokov, zahynúť mali traja ľudia
Ruská protivzdušná obrana zostrelila viac ako 500 bezpilotných lietadiel. Rusko v noci na nedeľu čelilo jednej z najväčších vĺn ukrajinských dronových útokov od začiatku vojny. Podľa ruských ...
Zdieľať
17.5.2026 (SITA.sk) - Ruská protivzdušná obrana zostrelila viac ako 500 bezpilotných lietadiel.
Rusko v noci na nedeľu čelilo jednej z najväčších vĺn ukrajinských dronových útokov od začiatku vojny. Podľa ruských úradov zahynuli v Moskovskej oblasti traja ľudia a protivzdušná obrana zostrelila viac než 500 bezpilotných lietadiel.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že protivzdušná obrana zničila 556 dronov vo viac ako desiatke regiónov vrátane Moskvy. Zásahy hlásili aj z anektovaného Krymu a z oblasti Čierneho a Azovského mora.
„Jedna žena zahynula po zásahu súkromného domu bezpilotným lietadlom. Ďalší človek zostal uväznený pod troskami,“ napísal na Telegrame gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov. Dodal, že pri útoku zahynuli aj dvaja muži.
„Od tretej hodiny ráno sily protivzdušnej obrany odrážajú rozsiahly útok bezpilotných lietadiel na hlavný región,“ uviedol Vorobiov. Podľa neho utrpeli zranenia štyria ľudia a terčom sa stali aj infraštruktúrne objekty. Starosta Moskvy Sergej Sobianin oznámil, že nad hlavným mestom bolo počas noci zostrelených viac než 80 dronov.
„Na miestach dopadu trosiek boli zaznamenané menšie škody,“ uviedol. Jeden z útokov podľa neho zranil robotníkov na stavbe pri ropnej a plynovej rafinérii. „Výroba v rafinérii nebola narušená. Poškodené boli tri obytné budovy,“ dodal.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v piatok avizoval ďalšie odvetné údery po tom, čo pri ruskom útoku na Kyjev zahynulo 24 ľudí. Podľa Zelenského je stratégia úderov na vojenské a energetické ciele v Rusku „úplne oprávnená“. Diplomatické snahy o ukončenie vojny podľa AFP naďalej stagnujú. Kyjev odmieta ruské požiadavky týkajúce sa územných ústupkov v Donbase a pozornosť Spojených štátov sa v ostatných mesiacoch presunula k vojne medzi USA, Izraelom a Iránom.
Zdroj: SITA.sk - Rusko čelilo jednému z najväčších ukrajinských útokov, zahynúť mali traja ľudia © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko v noci na nedeľu čelilo jednej z najväčších vĺn ukrajinských dronových útokov od začiatku vojny. Podľa ruských úradov zahynuli v Moskovskej oblasti traja ľudia a protivzdušná obrana zostrelila viac než 500 bezpilotných lietadiel.
Zásahy v desiatkach regiónov
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že protivzdušná obrana zničila 556 dronov vo viac ako desiatke regiónov vrátane Moskvy. Zásahy hlásili aj z anektovaného Krymu a z oblasti Čierneho a Azovského mora.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
„Jedna žena zahynula po zásahu súkromného domu bezpilotným lietadlom. Ďalší človek zostal uväznený pod troskami,“ napísal na Telegrame gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov. Dodal, že pri útoku zahynuli aj dvaja muži.
„Od tretej hodiny ráno sily protivzdušnej obrany odrážajú rozsiahly útok bezpilotných lietadiel na hlavný región,“ uviedol Vorobiov. Podľa neho utrpeli zranenia štyria ľudia a terčom sa stali aj infraštruktúrne objekty. Starosta Moskvy Sergej Sobianin oznámil, že nad hlavným mestom bolo počas noci zostrelených viac než 80 dronov.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
Odvetné údery
„Na miestach dopadu trosiek boli zaznamenané menšie škody,“ uviedol. Jeden z útokov podľa neho zranil robotníkov na stavbe pri ropnej a plynovej rafinérii. „Výroba v rafinérii nebola narušená. Poškodené boli tri obytné budovy,“ dodal.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v piatok avizoval ďalšie odvetné údery po tom, čo pri ruskom útoku na Kyjev zahynulo 24 ľudí. Podľa Zelenského je stratégia úderov na vojenské a energetické ciele v Rusku „úplne oprávnená“. Diplomatické snahy o ukončenie vojny podľa AFP naďalej stagnujú. Kyjev odmieta ruské požiadavky týkajúce sa územných ústupkov v Donbase a pozornosť Spojených štátov sa v ostatných mesiacoch presunula k vojne medzi USA, Izraelom a Iránom.
Zdroj: SITA.sk - Rusko čelilo jednému z najväčších ukrajinských útokov, zahynúť mali traja ľudia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Minister Ráž by na primátora Bratislavy kandidoval ako nezávislý, jeho šance má ukázať prieskum
Minister Ráž by na primátora Bratislavy kandidoval ako nezávislý, jeho šance má ukázať prieskum
<< predchádzajúci článok
Pokútne personálne agentúry môžu firmám zo dňa na deň zastaviť výrobu, varuje APAS
Pokútne personálne agentúry môžu firmám zo dňa na deň zastaviť výrobu, varuje APAS