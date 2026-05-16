Sobota 16.5.2026
Meniny má Svetozár
16. mája 2026
Pokútne personálne agentúry môžu firmám zo dňa na deň zastaviť výrobu, varuje APAS
Varovným signálom, že nemusí ísť o spoľahlivú pracovnú agentúru, môže byť nízka cena. Neseriózne personálne agentúry nie sú spojené len s nelegálnym zamestnávaním, pre firmy môžu ...
16.5.2026 (SITA.sk) - Varovným signálom, že nemusí ísť o spoľahlivú pracovnú agentúru, môže byť nízka cena.
Neseriózne personálne agentúry nie sú spojené len s nelegálnym zamestnávaním, pre firmy môžu predstavovať aj prevádzkové riziko. Upozornila na to Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS). Asociácia varovala, že spolupráca s pokútnym dodávateľom sa môže firme vypomstiť nielen pokutou, spätným dopočítaním miezd a odvodov či komplikáciami pri zamestnávaní cudzincov, ale môže byť rizikom aj pre samotnú kontinuitu prevádzky.
„Ak sa firma spoľahne na neseriózneho dodávateľa ľudí, jeho zlyhanie môže zo dňa na deň ohroziť chod samotnej prevádzky, plnenie zákaziek aj vzťahy s klientmi,“ upozornila prezidentka APAS Zuzana Rumiz.
Nebezpečná závislosť od jednej agentúry
Podľa odborníkov si mnohé firmy stále neuvedomujú, že ak majú významnú časť výroby alebo skladových operácií postavenú na externých pracovníkoch, personálna agentúra už nie je iba bežný dodávateľ. Stáva sa súčasťou operačného modelu firmy a ak zlyhá, následky sa môžu prejaviť priamo na linke, v sklade alebo expedícii.
Škody spôsobené neserióznou pracovnou agentúrou môžu byť pritom podľa odborníkov aj vyššie ako zákonné sankcie. „Riziko zďaleka nesúvisí len s pokutami za nelegálne zamestnávanie. Pokútne alebo neseriózne personálne agentúry môžu zásadne ohroziť stabilitu a plynulosť prevádzky firmy. Ak je spolupráca postavená na nelegálnych alebo netransparentných praktikách, firma stráca kontrolu nad tým, kto pre ňu pracuje, za akých podmienok a s akou kvalifikáciou,“ uviedla Rumiz.
Najzraniteľnejšie sektory sú podľa odborníkov práve tie, ktoré fungujú s vysokou potrebou flexibilnej pracovnej sily. Ide o výrobu, automotive, logistiku a sklady, potravinárstvo, poľnohospodárstvo, retail, gastro, stavebníctvo či e-commerce – teda odvetvia, kde sa pracuje na zmeny a výpadok ľudí má okamžitý vplyv na výkon firmy.
„Nebezpečná je aj závislosť od jedného dodávateľa. Ak jedna agentúra pokrýva väčšinu pracovníkov na zmene alebo na kritickom úseku, jeden problém na jej strane sa okamžite stáva problémom celej prevádzky,“ upozornila APAS.
Určité náklady sa nedajú obísť
Varovným signálom, že nemusí ísť o spoľahlivú pracovnú agentúru, môže byť nízka cena. Pri legálnom agentúrnom zamestnávaní podľa asociácie existujú náklady, ktoré sa obísť nedajú. Dočasne pridelený pracovník totiž musí mať porovnateľné pracovné a mzdové podmienky ako kmeňový zamestnanec na porovnateľnej pozícii.
K tomu treba pripočítať odvody, nábor, koordináciu, legalizáciu zahraničných pracovníkov či náklady na ubytovanie. „Neseriózna agentúra môže síce krátkodobo znížiť náklady. Ak však zlyhá v najhoršom čase, spolu s ňou môže padnúť výrobný plán, expedícia, dôvera zákazníka aj vnútorná stabilita firmy,“ priblížila Rumiz.
Asociácia upozornila, že ak firma využíva agentúrnych pracovníkov na kritických pozíciách, mala by personálnu agentúru posudzovať podobne ako akéhokoľvek iného strategického dodávateľa.
„Nie podľa prezentácie, ale podľa finančnej stability, referencií, interných procesov, compliance, legalizačného zázemia, koordinácie pracovníkov a histórie fungovania na trhu. Nestačí teda preveriť licenciu či výpis z registra. Užívateľský zamestnávateľ by sa mal zaujímať aj o to, ako agentúra pracuje s ľuďmi, aké má ubytovanie, kto pracovníkov koordinuje, ako rieši absencie, fluktuáciu, mzdy, BOZP a komunikáciu s klientom,“ prízvukovala APAS s tým, že odporúča pracovať s viacerými overenými dodávateľmi.
Zdroj: SITA.sk - Pokútne personálne agentúry môžu firmám zo dňa na deň zastaviť výrobu, varuje APAS © SITA Všetky práva vyhradené.
