Rusko chce do roku 2026 okupovať väčšinu východnej Ukrajiny, plánuje sa spoliehať na „fingované rokovania“

16.12.2023 (SITA.sk) - Rusko plánuje v rokoch 2024 až 2026 okupovať ukrajinské územia za hranicami štyroch nelegálne anektovaných ukrajinských oblastí. Ako referuje web Ukrajinská pravda, tieto správy zverejnil nemecký denník Bild s odvolaním sa na spravodajské informácie, pričom americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) poznamenal, že tieto ciele sa zhodujú s prebiehajúcimi lokálnymi útočnými operáciami Rusov.Podľa Bildu Rusko plánuje do konca roka 2024 okupovať celé územie Doneckej a Luhanskej oblasti až po rieku Oskiľ v Charkovskej oblasti. Bild s odvolaním sa nemenovaný a dobre informovaný zdroj tiež zdôraznil, že v priebehu nasledujúcich 36 mesiacov plánuje Rusko okupovať veľkú časť východnej Ukrajiny, ktorá sa nachádza východne od rieky Dnipro. Okrem toho chce Rusko udržať súčasnú frontovú líniu v Chersonskej oblasti pozdĺž rieky Dnipro.Ruské plány počítajú s mobilizáciou ruskej obrannej a priemyselnej základne, ročnou stratou asi 100-tisíc vojakov pri vyčerpávajúcich útočných operáciách a možným zvolením nového prezidenta Spojených štátov v roku 2024, čo by mohlo drasticky znížiť alebo ukončiť vojenskú podporu Ukrajine.Kremeľ sa podľa zdroja Bildu plánuje spoliehať na „fingované rokovania“ pri pokračovaní útočných operácií, podobne ako Rusko rokovalo o dohodách z Minska v roku 2015, zatiaľ čo ruská armáda pokračovala v obsadzovaní ďalších ukrajinských obcí.ISW poznamenal, že Bild predtým v decembri 2021 zverejnil prevažne presné spravodajské informácie o ruských plánoch na rozsiahlu inváziu na Ukrajinu. Bild vtedy predpovedal, že Rusko zaútočí na Ukrajinu na juhu z Krymu, Rusmi kontrolovaných častí na východe Ukrajiny a zo severu Ukrajiny. Denník vtedy skutočne predpovedal útok koncom januára alebo začiatkom februára 2022.ISW poukázal na to, že nemôže nezávisle overiť správy Bildu. Napriek tomu sú informácie o ruských plánoch na vojnu na Ukrajine do roku 2026 v súlade s ruskými prípravami na dlhotrvajúcu vojenskú akciu.ISW nedávno zhodnotil, že náhly koniec západnej pomoci by pravdepodobne skôr či neskôr pripravil Ukrajinu o schopnosť poraziť ruskú armádu a pri takomto scenári by ruské sily mohli nakoniec postúpiť k západnej hranici Ukrajiny. Ukrajina na západe susedí s Poľskom, Slovenskom, Maďarskom, Rumunskom a Moldavskom.