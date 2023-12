Podpredsedníčka Európskej komisie listom upozornila Fica a Pellegriniho, Slovensku pohrozila žalobou

Ficova vláda ohrozuje slovenské záujmy

Prijímanie nedomyslených návrhov

16.12.2023 (SITA.sk) - Výkonná podpredsedníčka Európskej komisie Margrethe Vestager listom upozornila premiéra Roberta Fica Smer-SD ) a predsedu parlamentu Petra Pellegriniho Hlas-SD ) na problém s navrhovanou úpravou tzv. kompetenčného zákona.Zároveň pohrozila Slovensku žalobou pre porušenie práva Európskej únie (EÚ) , ak nenastane náprava. Informoval o tom podpredseda parlamentu a predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) „Komisárka Vestager vo svojom liste veľmi presne upozorňuje na porušenia konkrétnych povinností vyplývajúcich zo Smernice EÚ o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže. Možnosť menovať šéfa protimonopolného úradu bez transparentného výberového konania alebo ho svojvoľne odvolať podľa ľubovôle predstaviteľov vlády, je v rozpore so súťažným právom EÚ," tvrdí Šimečka. Podľa neho sa týmto potvrdzuje, že Ficova vláda ohrozuje slovenské záujmy.„Stalo sa presne to, na čo sme upozorňovali. Koaličný valec Fica a Pellegriniho sa snaží potichu a narýchlo uniesť štát vrátane ovládnutia nezávislých štátnych inštitúcií. Zmena odvolávania šéfa Protimonopolného úradu , ktorú navrhol poslanec Roman Michelko SNS ) však porušuje právo EÚ a záväzky Slovenska vyplývajúce z príslušnej smernice EÚ," tvrdí Šimečka.Dodal, že Fico s Pellegrinim dopustili prijímanie škodlivých a nedomyslených návrhov zákonov bez potrebnej diskusie a bez ohľadu na dopady, ktoré to na Slovensku bude mať. Predseda PS je zároveň toho názoru, že Pellegrini nie je slobodným štátnikom, ale poslušným služobníkom Fica, akým bol aj v minulosti.