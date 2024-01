Rusko chce mať z demobilizovaných vojakov učiteľov, vyučovali by aj dejepis

29.1.2024 (SITA.sk) - Rusko údajne predstavilo rekvalifikačný program pre príslušníkov ruskej armády, ktorí sa už nemôžu zapojiť do vojny na Ukrajine, aby mohli prejsť do roly učiteľov.Uviedlo to ukrajinské Národné centrum odporu, informuje spravodajský portál Kyiv Independent. Upozorňuje však, že sa táto správa nedala bezprostredne potvrdiť.Podľa daného centra v niekoľkých regiónoch po celom Rusku začne neaktívny vojenský personál s programom kariérneho preškoľovania pod vedením ruského ministerstva školstva, pričom sa zameria na vyučovanie dejepisu a telesnej výchovy s dodatočným zameraním na vyučovanie základného vojenského výcviku. To je súčasťou zmien ruských učebných osnov z minulého roka.O tento rekvalifikačný program sa podľa ukrajinského centra môžu uchádzať osoby prepustené z vojenskej služby, bez ohľadu na to, v akom odbore slúžili, vrátane osôb z ruských štátom financovaných súkromných vojenských spoločností.