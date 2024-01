Zelenskyj varuje Západ pred hrozbou prerozdelenia sveta

Ide o zložitú problematiku

Prerozdelenie sveta

29.1.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj verí, že USA nezastavia pomoc jeho krajine. Európa totiž podľa neho nebude schopná poskytovať pomoc Kyjevu na tej úrovni, na ktorej ju dostával doteraz a vznikla by hrozba prerozdelenia sveta.Zelenskyj to povedal v rozhovore pre nemeckého verejnoprávneho vysielateľa ARD. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Verím, že Európa nezostane osamotená. Ide o zložitú problematiku. Po prvé: Samotná Európa nebude schopná poskytovať pomoc na tej úrovni, na ktorej ju Ukrajina dostáva doteraz. Ani v oblasti zbraní, ani v oblasti financií," povedal Zelenskyj.Dodal, že Európa by pravdepodobne dokázala Ukrajine poskytnúť dostatočnú podporu, ak by bola jednotná. Avšak vplyv USA je podľa neho taký, že ak ich signály nie sú veľmi pozitívne, rovnako smerujú niektorí európski lídri.Zelenskyj zároveň konštatoval, že ak by USA vystúpili z NATO , iné štáty v Severoatlantickej aliancii by zmenili názor na bezpečnostnú alianciu, pretože majú ekonomické vzťahy s Ruskou federáciou.Podobne sa môže „rozpadnúť“ aj politika sankcií západných krajín voči Rusku, naznačil ukrajinský prezident. „Podľa mňa sa to všeobecne volá prerozdelenie sveta," povedal Zelenskyj o možnosti, že by USA odmietli pomoc Ukrajine.