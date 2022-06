Rusko chce podľa ukrajinskej rozviedky vtiahnuť Bielorusko do vojny, na mesto Mozyr majú dopadnúť rakety

24.6.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko plánuje zaútočiť na obytné oblasti v Bielorusku, aby ho vtiahlo do vojny proti Ukrajine. Na Telegrame to v piatok uviedla ukrajinská rozviedka. Podľa nej Rusko plánuje vyhodiť do vzduchu obytné domy v Mozyre.Do mesta už podľa ukrajinskej spravodajskej služby prišli ruské sabotážne jednotky vydávajúce sa za civilistov, ktoré sú tvorené pracovníkmi ruských spravodajských služieb a žoldniermi.Údajne chcú použiť rovnaký scenár so sériou teroristických útokov, aký použila Moskva, keď si potrebovala nájsť zámienku pre vojnu v Čečensku.Podľa Ukrajincov chcú Rusi v Mozyre delostreleckými a raketovými útokmi zasiahnuť rafinériu a sídliská, a následne zvaliť vinu na Kyjev. Dôstojníci bieloruskej armády na základe týchto informácií už vraj začali evakuovať svoje rodiny z Mozyru.V blízkosti ukrajinských hraníc bolo k 21. júnu sústredených až sedem bieloruských práporov. Celkovo má bieloruská armáda približne 60-tisíc vojakov.