Rusko chce podľa ukrajinských ozbrojených síl poslať do vojny až 1,5 milióna ľudí

12.1.2023 (Webnoviny.sk) - Rusko chce zvýšiť počet vojakov zapojených do vojny na Ukrajine. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal vysoký predstaviteľ generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl Oleksij Hromov „Na realizáciu svojich agresívnych plánov ruské velenie oznámilo rozsiahle opatrenia na reformu ozbrojených síl. Najmä zvýšenie celkového počtu na 1,5 milióna ľudí a vytvorenie minimálne 20 nových divízií,“ uviedol Hromov, upozornil na to na Facebooku generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.Podľa Hromova tieto plány naznačujú zámer Kremľa zapojiť sa do dlhodobej konfrontácie a prípravy na vedenie rozsiahlych nepriateľských akcií. Realizácia týchto plánov si podľa neho vyžiada značné časové, finančné a ekonomické zdroje. Vyslovil zároveň pochybnosť, ako na splnenie tohto plánu budú vplývať doterajšie ruské straty, čo sa týka vojakov i vybavenia, či dopady medzinárodných sankcií.