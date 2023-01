USA obvinili Wagnerovu skupinu z drancovania afrických krajín, podľa Ruska poskytujú primeranú pomoc

Neriešia extrémistickú hrozbu

Zhoršenie bezpečnosti v Afrike

Pošpinenie ruskej pomoci

12.1.2023 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty v utorok obvinili ruskú žoldniersku Wagnerovu skupinu podporovanú Kremľom zo zasahovania do vnútorných záležitostí afrických krajín a „zvyšovania pravdepodobnosti nárastu násilného extrémizmu“ v regióne Sahel, ktorý čelí narastajúcim útokom a zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii. Rusko toto obvinenie poprelo.Americký predstaviteľ Richard Mills na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN o západnej Afrike a Saheli obvinil spomenuté polovojenské sily, že neriešia extrémistickú hrozbu, okrádajú africké štáty o zdroje, dopúšťajú sa porušovania ľudských práv, ohrozujú bezpečnosť krajín a ochranu mierových síl a personálu OSN. Francúzska politická poradkyňa Isis Jaraud-Darnault nadviazala na Millsa a povedala, že „model“ používaný Wagnerovou skupinou sa ukázal ako „úplne neúčinný v boji proti terorizmu“. Ako dôvod uviedla „hanebný“ a zničujúci vplyv jej aktivít a porušovanie ľudských práv vrátane údajného zabitia viac ako 300 civilistov v Mali a drancovania prírodných zdrojov.Zástupca britského veľvyslanca pri OSN James Kariuki poukázal na zhoršenie bezpečnosti najmä v Mali, Burkine Faso, Nigérii a okolí Čadského jazera a obavy z rozšírenia nestability do ďalších západoafrických krajín.„Nemôžete ignorovať destabilizujúcu úlohu, ktorú hrá Wagnerova skupina v tomto regióne. Sú súčasťou problému, nie riešením,“ povedal Rade.Ruská predstaviteľka Anna Jevstignejevová odmietla tieto tvrdenia a uviedla, že sú to pokusy o „pošpinenie ruskej pomoci Mali, kde má Moskva bilaterálnu dohodu o pomoci dočasnej vláde, a iným krajinám Afriky“.Poznamenala, že Moskva zdieľa obavy z nárastu teroristických hrozieb v regióne. Podotkla, že na ne malo negatívny vplyv vlaňajšie stiahnutie francúzskych protiteroristických síl.„Napriek tomu už nastal určitý pokrok, pretože Rusko poskytuje Mali primeranú pomoc,“ obhajovala aktivity Wagnerovej skupiny, ktorú však nespomenula menom.