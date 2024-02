Rusko chce zvýšiť počet vojakov nasadených pozdĺž hraníc s Fínskom a Pobaltím, pripravuje sa na potenciálny ozbrojený konflikt s NATO?

Zvýšenie vojenskej sily pozdĺž hraníc

Možná invázia Ruska mimo Ukrajinu

13.2.2024 (SITA.sk) - Rusko má v úmysle zdvojnásobiť počet vojakov nasadených pozdĺž hraníc s Fínskom a pobaltskými štátmi. Tvrdí to estónska zahraničná spravodajská služba, podľa ktorej je to súčasť príprav na potenciálny vojenský konflikt s Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) Moskva v súčasnosti „nie je ochotná podniknúť žiadne vojenské akcie voči NATO", verí však, že konflikt je možný v priebehu nasledujúcich 10 rokov, vyjadril sa generálny riaditeľ spravodajskej služby Kaupo Rosin. Informuje o tom spravodajský web Sky News.„Rusi plánujú zvýšiť vojenskú silu pozdĺž hraníc pobaltských štátov, ale aj hraníc s Fínskom. Veľmi pravdepodobne zaznamenáme nárast ľudskej sily, možno až zdvojnásobenie. V najbližších rokoch budeme svedkami rastu počtu ozbrojených transportérov, tankov, delostreleckých systémov," povedal novinárom Rosin.Vojenská prítomnosť ruských vojakov pri hraniciach s Fínskom je zatiaľ minimálna. Estónska spravodajská služba však uvádza, že nový armádny zbor bude pravdepodobne pozostávať z „dvoch alebo troch manévrovacích jednotiek s približne tuctom jednotiek palebnej podpory a bojovej podpory".Rosin je ďalší zo západných predstaviteľov varujúcich pred expanziou Ruska aj mimo inváziu na Ukrajine. Minulý týždeň dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen varoval pred možnosťou ruského útoku do troch až piatich rokov.