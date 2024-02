Americký Senát schválil návrh zákona o zahraničnej pomoci pre Ukrajinu či Izrael, ďalší osud balíka je však neistý

Kritický nedostatok zbraní

Úmorné rokovania

13.2.2024 (SITA.sk) - Senát amerického Kongresu v utorok schválil návrh zákona o zahraničnej pomoci pre Ukrajinu, Izrael a Taiwan v objeme 95,3 miliardy dolárov. Za návrh, ktorý prešiel v pomere 70 za a 29 proti, hlasovali takmer všetci demokratickí senátori a aj viac ako desiatka republikánov.Prijatie návrhu je vítaná správa v Kyjeve, ktorý čelí kritickému nedostatku zbraní a vybavenia na bojisku. Ďalší osud balíka je však neistý, keďže musí ísť do Snemovne reprezentantov, kde sú radikálnejší republikáni spájajúci sa s bývalým prezidentom Donaldom Trumpom proti nemu. Predseda Snemovne, republikán Mike Johnson , napríklad dal v pondelok večer jasne najavo, že môže trvať týždne aj mesiace, než sa návrh dostane z Kongresu k prezidentovi Joeovi Bidenovi , ak sa vôbec dostane.Zatiaľ čo niektorí republikáni tvrdia, že by sa Washington mal zamerať na vlastné problémy, podporovatelia legislatívy argumentujú, že upustenie od pomoci len povzbudí ruského vodcu Vladimira Putina a ohrozí bezpečnosť vo svete. Balík má pre Ukrajinu vyčlenených 60 miliárd dolárov.Financie by išli na nákup obranného vybavenia v USA vrátane munície a systémov protivzdušnej obrany, ktoré sú podľa úradov zúfalo potrebné pre boj proti ruskej agresii. Zahŕňa aj 8 miliárd dolárov pre vládu v Kyjeve a ďalšiu pomoc.Ďalších 14 miliárd dolárov by išlo Izraelu pre jeho vojnu s militantným hnutím Hamas a 9,2 miliardy na humanitárnu pomoc pre Pásmo Gazy. Zvyšok je pre Taiwan a partnerov v indicko-tichomorskom regióne na brzdenie Číny.Schváleniu návrhu v Senáte predchádzalo takmer päť mesiacov úmorných rokovaní o rozsiahlejšom návrhu, ktorý okrem zahraničnej pomoci rátal aj s hraničnými a azylovými opatreniami. Republikáni požadovali kompromis a tvrdili, že nárast migrácie do Spojených štátov sa musí riešiť popri bezpečnosti spojencov. Len niekoľko dní po predstavení sa však tento návrh rozpadol, keď ho republikáni vyhlásili za nedostatočný a zablokovali ho.