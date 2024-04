Rusko chystá mobilizáciu ďalších 300-tisíc vojakov, uviedol Zelenskyj

3.4.2024 (SITA.sk) - Rusko sa pripravuje zmobilizovať do prvého júna ďalších 300-tisíc vojakov. Uviedol to v stredu prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v Kyjeve počas spoločnej tlačovej konferencie so svojím fínskym partnerom Alexandrom Stubbom . Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.Ukrajinská vojenská rozviedka nedávno uviedla, že Rusko pravdepodobne zintenzívni svoje mobilizačné úsilie po tom, ako si ruský vodca Vladimir Putin v marcových zmanipulovaných prezidentských voľbách zabezpečil piate funkčné obdobie. Podľa britského ministerstva obrany Rusko pravdepodobne verbuje približne 30-tisíc ľudí mesačne, aby pomohlo posilniť svoje vojnové úsilie.