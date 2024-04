Ukrajinci chcú podľa Britov zničiť Krymský most, prezradili aj termín špeciálnej operácie

3.4.2024 (SITA.sk) - Ukrajinská vojenská spravodajská služba podľa britského portálu The Guardian pripravuje špeciálnu operáciu na zničenie Krymského mosta v prvej polovici tohto roka.Portál tvrdí, že sa to dozvedel od nemenovaných vysokopostavených predstaviteľov spravodajskej služby. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Urobíme to v prvej polovici roku 2024,“ povedal zdroj pre The Guardian.Zdroj dodal, že vojenská spravodajská služba už má „väčšinu prostriedkov na uskutočnenie tohto cieľa" a poukázal na to, že šéf ukrajinského obranného spravodajstva Kyrylo Budanov koná v súlade s plánom schváleným prezidentom Volodymyrom Zelenským na „minimalizáciu" ruskej vojenskej prítomnosti v Čiernom mori.