Rusko čoskoro oznámi reakciu na vyhostenie diplomatov, obvinenia považuje za neopodstatnené

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.4.2021 - Obvinenia proti pracovníkom veľvyslanectva Ruskej federácie (RF) v SR z akejkoľvek nezákonnej činnosti, tým väčšmi z činnosti zameranej proti SR, sú absolútne neopodstatnené.V reakcii na štvrtkové rozhodnutie vlády o vyhostení troch ruských diplomatov to konštatuje samotné veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku.„Rozhodnutie slovenskej vlády sa dá ťažko pokladať za niečo iné ako za krok, ktorý je v rozpore s historicky dobrými vzťahmi medzi národmi našich krajín,” uvádza sa v stanovisku.Ruská strana si podľa stanoviska zároveň vyhradzuje právo primerane reagovať na postup slovenských vládnych orgánov. O reakcii budú slovenské orgány podľa ruského veľvyslanectva v krátkom čase informované.Slovensko vyhostí troch členov diplomatického personálu veľvyslanectva Ruskej federácie. Uviedol to predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). SR by podľa premiéra mali opustiť do siedmich dní.