Video: Mikas by ponechal núdzový stav. Kedy sa budú otvárať divadla, kiná a interiéry reštaurácii?

Mikas považuje za vhodné, aby sa núdzový stav a zákaz vychádzania na určitý čas ešte ponechali. Išlo by podľa neho o akési "vyváženie" k uvoľňovaniu opatrení. Pripomenul zlé skúsenosti z iných krajín, kedy opatrenia vo veľkom zmiernili, a neskôr sa to odrazilo na počte novoinfikovaných osôb. Ako povedal, je to skôr otázka na vládu, ale núdzový stav odporúča ešte ponechať.

Od pondelka 26. apríla sa môžu otvoriť terasy, no interiéry reštaurácií zostanú ešte zatvorené. Ako Mikas pripomenul, interiér je na prenos vírusu vždy rizikovejší. Na margo škôl povedal, že je otázkou času, kedy sa otvoria vo všetkých okresoch. Konzílium odborníkov podľa jeho slov pracuje spolu s ministerstvom kultúry na tzv. kultúrnom semafore, s ktorým sú vo finálnej fáze, a ktorý umožní, aby kultúrne inštitúcie znovu fungovali. Detaily by mohli byť známe v priebehu jedného alebo dvoch týždňov.

Ako uviedol, pri nižšom počte nových prípadov koronavírusu bude mať opäť zmysel testovanie odpadových vôd. "Budeme mať komplexnejší pohľad na to, či sa nám v niektorých častiach Slovenska nešíri epidémia," povedal hlavný hygienik.

Seniorom a osobám, ktoré sú ťažko zdravotne postihnuté odporúča a vyzýva ich, aby stále využívali nákupné hodiny medzi 9.00 a 11.00. Obavy, ktoré mali epidemiológia po Veľkej noci, počas ktorej bola zvýšená mobilita obyvateľstva, sa podľa neho nenaplnili. Hlavný hygienik hovorí, že aj napriek zvýšenému pohybu bolo dôležité, že sa ľudia správali zodpovedne, vďaka čomu sa čísla nezhoršili.