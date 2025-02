Rusko dobylo dedinu na východe Ukrajiny neďaleko strategického mesta Časiv Jav

Boje v meste Časiv Jar

Postup v Doneckej oblasti

9.2.2025 (SITA.sk) - Rusko v nedeľu oznámilo, že jeho sily dobyli východoukrajinskú dedinu Orichovo-Vasylivka neďaleko strategického vojenského uzla Časiv Jar, ktorý sa Moskva pokúša dobyť.Podľa ruských vojenských blogerov prebiehajú intenzívne boje v meste Časiv Jar, jednej z posledných zostávajúcich mestských oblastí, ktoré blokujú Rusko v ďalšom postupe do regiónu. Ruské ministerstvo obrany na dennom brífingu uviedlo, že „v dôsledku rozhodných útočných akcií skupina Juh oslobodila osadu Orechovo-Vasilevka v Doneckej oblasti“, pričom pre dedinu použilo ruský názov. Orichovo-Vasylivka sa nachádza asi 10 kilometrov severne od mesta Časiv Jar a neďaleko cesty do ukrajinského mesta Sloviansk.Najnovší postup prichádza v čase, keď ruské jednotky postupujú ďalej do Doneckej oblasti. V piatok tvrdili, že dobyli kľúčové banské mesto Toreck, zatiaľ čo Ukrajina popiera, že by tam mali ruské jednotky plnú kontrolu.Ukrajinská armádna jednotka Chortycja, ktorá v oblasti bojuje, v nedeľu uviedla, že odrazila útoky v oblastiach Časiv Jar a Toreck a zostrelila ruské vojenské lietadlo pri Torecku.