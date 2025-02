Situácia s huliakovcami a migaľovcami je problémom národniarov a Hlasu, tvrdí minister Blanár

Rozpad Ficovej vlády

Hlasovanie o zdravotnom a stavebnom zákone

9.2.2025 (SITA.sk) - Problém so skupinkami poslancov okolo Rudolfa Huliaka Národná koalícia ) a „rebelov" zo strany Hlas-SD je problémom Slovenskej národnej strany (SNS) a Hlasu-SD, na kandidátkach ktorých sa títo ľudia do parlamentu dostali. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) v relácii STVR O 5 minút 12.Z Hlasu boli nedávno vylúčení dvaja poslanci, Samuel Migaľ Radomír Šalitroš . Ďalší nespokojný poslanec z Hlasu Roman Malatinec oznámil, že sa pridáva k trom poslancom z Národnej koalície na čele s Rudolfom Huliakom. Tí pred časom opustili poslanecký klub SNS.V koalícii podľa Blanára prebiehajú debaty, vláda má podľa neho podporu a zákony sú schvaľované. „Kým nie je dojednané všetko, nie je dojednané nič," povedal, no bližšie diskusie nechcel komentovať. „Blížime sa k riešeniu a budeme o ňom informovať," dodal.„Sme svedkami rozpadu koalície," myslí si jeho diskusný oponent Viliam Karas Kresťanskodemokratického hnutie (KDH) . Je toho názoru, že koaličná zmluva prestala platiť a vláda nedisponuje väčšinou.„Nanovo sa rozdávajú karty a nanovo sa dohaduje koaličná zmluva," vravel. Podotkol, že pribudli ďalšie subjekty, ktoré sa na tom podieľajú, a ktoré sú potrebné pre funkčnosť koalície, a to Národná koalícia a migaľovci.Blanár mu oponoval a opakovane zdôraznil, že koalícia de facto stále disponuje 79 poslancami, v tomto smere pripomenul nedávne hlasovanie o zdravotníckych zákonoch i stavebnom zákone, ktoré podporili aj huliakovci a migaľovci.Karas sa nechcel vyjadriť k prípadnej spolupráci KDH so Smerom, predseda KDH Milan Majerský pritom túto spoluprácu krátko predtým v inej diskusnej relácii odmietol.