Rusko hrubo porušilo medzinárodné právo a princípy charty OSN, zareagoval Korčok

Mimoriadne zasadnutie NATO

Darebácky režim Ruska

24.2.2022 (Webnoviny.sk) - Minister Ivan Korčok (nom. SaS) rozhodne odsudzuje priamy vojenský útok Ruskej federácie na slovenského suseda Ukrajinu. Rusko podľa neho hrubo porušuje medzinárodné právo a princípy charty Organizácie Spojených národov (OSN). Skonštatoval to vo svojom profile na sociálnej sieti.Konanie Ruska označil za hrozbu pre európsku bezpečnosť. „Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí NATO budeme žiadať Alianciu o konzultáciu podľa článku štyri. Súčasná situácia si to vyžaduje,“ povedal.Šéf slovenskej diplomacie doplnil, že je v permanentnom kontakte s našim veľvyslanectvom v Kyjeve. Všetci sú nateraz v bezpečí a ich ďalšie zotrvanie je koordinované s ostatnými štátmi Európskej únie.Nevyprovokovaný útok agresora Ruskej federácie na nášho suseda Ukrajinu nemôže nechať ľahostajného nikoho na svete. Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) to skonštatoval vo svojom profile na sociálnej sieti.Očakáva, že lídri Európskej únie (EÚ) ešte dnes na mimoriadnom samite schvália adekvátnu odpoveď na tento hanebný čin a spustia sa všetky bezpečnostné procesy v rámci Severoatlantickej aliancie, ktoré „odradia darebácky režim z Kremľa porušujúci medzinárodné právo aj chartu OSN od akéhokokľvek ohrozenia členských štátov, vrátane Slovenska“.„Pevne verím, že dnešok je zároveň lekcia pre všetkých nezodpovedných politikov a dezorientovaných občanov Slovenska, ktorí dlhodobo obhajujú neobhájiteľné a táto smutná udalosť umožní opätovne nájsť jasný slovenský zahraničnopolitický konsenzus, správne pomenúvajúci spojencov, obete a agresorov,“ vyhlásil štátny tajomník.