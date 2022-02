Union zdravotná poisťovňa rozširuje prevenciu a diagnostiku cievnych príhod a testuje prínos umelej inteligencie pri liečbe

Tri nové výkony pomáhajú predchádzať cievnym príhodám

24.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ochorenia obehovej sústavy spôsobujú na Slovensku dlhodobo najviac úmrtí. K dominantným ochoreniam sa radia kardiovaskulárne choroby a spomedzi nich patrí k najzákernejším vysoký krvný tlak, prezývaný trefne aj "tichý zabijak". Je to ochorenie, ktoré často nebolí, avšak mnohokrát vedie k náhlej cievnej mozgovej príhode s možnými nezvratnými doživotnými následkami ako napríklad strata reči či pohybovej funkcieTýmto krokom sa Union ZP ďalej snaží posilniť svoju stratégiu starostlivosti o pacientov s ochoreniami obehovej sústavy Na podnet angiológov a internistov Union zdravotná poisťovňa zavádza nové, tzv. P.O.C.T. (point of care testing) výkony. Ide o diagnostické výkony, ktoré pacient po odbere kapilárnej krvi (vpichom do prsta) podstúpi priamo v ambulancii lekára-špecialistu. Lekár tak nemusí robiť odber z venóznej krvi a čakať na výsledky z laboratória, ale má možnosť stanoviť ďalší liečebný postup hneď pri návšteve pacienta v ambulancii.Meranie INR (čiže) pomáha pri správnom nastavení pacienta na antikoagulačnú liečbu warfarínom. V klinickej praxi sa antikoagulačná liečba používa napr. pri fibrilácii predsiení , hlbokej flebotrombóze, pľúcnej embólii či po náhrade srdcovej chlopne umelou protézou. Správne nastavená liečba pomáha napríklad pri predchádzaní rizika náhlej cievnej mozgovej príhody a ďalších nezvratných následkov.pomáha pri rýchlej diagnostike a terapii predovšetkým tzv. tromboembolickej choroby, čiže hlbokej žilovej trombózy a/alebo pľúcnej embólie.Tretím novým výkonom je(tzv. BOSO-ABI) oscilometrickou metódou, ktoré identifikuje zvýšené riziko ischemickej choroby dolných končatín. Je to ochorenie tepien, ktoré sa vyskytuje najčastejšie vo vyššom veku a dochádza pri ňom k nedokrvenosti niektorej z dolných končatín. Meranie a vyhodnotenie indexu ABI robia špecialisti na oboch rukách aj nohách."Riziko ischemickej choroby dolných končatín spočíva v tom, že ju sprevádza postupné zužovanie priesvitu tepien až úplná uzávera tepny s následným nedokrvením dolných končatín. Najvyšším štádiom je gangréna postihnutej nohy, kedy sa musí pristúpiť až k jej amputácii. Vyšetrenie členkovo-ramenného indexu môže pomôcť odhaliť riziko v rannej fáze a zvýšiť úspešnosť nasadenej liečby," hovorí MUDr. Ingrid Dúbravová, riaditeľka Odboru interných revíznych činností Union zdravotnej poisťovne.Union ZP už v súčasnosti hradí nad rámec kapitácie všeobecným lekárom(artériová hypertenzia, dislipidémia a obezita). Union zdravotná poisťovňa tiež dlhodobo podporuje všeobecných lekárov pre dospelých extra platbou nad rámec kapitácie za starostlivosť o pacientov s artériou hypertenziou, dislipidémiou a obezitou. Poistenci Union ZP majú možnosť u všeobecných lekárov podstúpiť viaceré diagnostické prístrojové vyšetrenia ako EKG, ambulantné meranie tlaku krvi a meranie členkovo-ramenného indexu (tzv. BOSO-ABI). Vďaka tomu nemusia poistenci osobitne navštevovať špecialistu alebo čakať na laboratórne výsledky.Pacient môže konzultáciu čerpať až 4x ročne pri kontrolných vyšetreniach napríklad vo forme individuálnej úpravy stravovacích návykov a pohybového režimu. Sestra si s pacientom dohodne cieľové hodnoty (napríklad zníženie telesnej hmotnosti) a poskytne pacientovi odborné rady, ako ich dosiahnuť. Následne v priebehu roka kontroluje progres pacienta a konzultuje s ním prípadné ťažkosti."Týmto spôsobom sa snažíme ďalej zlepšovať zdravotnú prevenciu a predchádzať zhoršovaniu zdravotného stavu. A v neposlednom rade tým podporujeme zavádzanie nových kompetencií pre zdravotné sestry," hovorí JUDr. Peter Sloboda, riaditeľ Odboru nákupu ambulantnej a lekárenskej starostlivosti Union zdravotnej poisťovne.Union ZP v rámci pilotného programu so spoločnosťou Powerful Medical testuje od novembra 2021 u vybraných všeobecných lekárov novú aplikáciu PMcardio vyvinutú uvedenou spoločnosťou. Jej účelom je pomáhať lekárom pri diagnostike a navrhovaní liečby kardiovaskulárnych ochorení. Lekár cez mobilnú aplikáciu odfotí EKG a vyplní krátky anamnestický formulár s údajmi o pacientovi. Aplikácia PMcardio následne pomocou umelej inteligencie diagnózu vyhodnotí (okrem iného určí aj závažnosť a mieru istoty určenej diagnózy) a odporučí liečebný plán podľa najaktuálnejšieho klinického výskumu."Umelá inteligencia vychádza z posúdenia tisícov EKG snímkov a dokáže identifikovať anomálie, ktoré všeobecný lekár nemusí zachytiť. Union zdravotná poisťovňa ponúka svojim poistencom najširšiu ponuku zdravotných benefitov, a to bez rozdielu veku, pohlavia, alebo dĺžky poistenia. Union pôsobí na Slovensku trhu už viac než desať rokov, pričom čerpá zo skúseností holandskej materskej spoločnosti Achmea s 50-ročnou tradíciou. Spolu so sesterskou spoločnosťou - Union poisťovňou -, ktorá ponúka rôzne komerčné poistenia, tak značka Union ako jediná na Slovensku ponúka kompletnú ponuku poistenia.