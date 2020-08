Rusko je dôležitý partner pri riešení konfliktov a kríz vo svete, vyhlásil Heiko Maas v Moskve

Vražda Gruzínca v Berlíne

Kritika Washingtonu

11.8.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecký šéf diplomacie počas utorkovej návštevy Moskvy zdôraznil globálnu úlohu Ruska, no neobišiel ani spory, ktoré komplikujú vzťahy krajín. Minister zahraničných vecí Heiko Maas po stretnutí s rezortným kolegom Sergejom Lavrovom označil Rusko za dôležitého partnera pri riešení "mnohých konfliktov a kríz vo svete", pričom poznamenal, že je dôležité, aby bilaterálne dobre komunikovali.Berlín a Moskva musia podľa Maasa dokázať komunikovať aj o záležitostiach, ktoré sa priamo týkajú ich dvoch, ako sú napríklad obvinenia ruského občana z vraždy Gruzínca v Berlíne alebo obvinenia voči inému Rusovi v súvislosti s jeho rolou v hackerskom útoku na nemecký parlament "Kedykoľvek je to potrebné, je dôležité, aby sme sa bavili otvorene. Tak sme to robili aj v minulosti," uviedol.Napriek problémom však Maas i Lavrov zdôraznili spoločné záujmy oboch krajín, medzi ktoré patrí napríklad výstavba plynovodu Nord Stream. Proti tomuto projektu však ostro vystupujú Spojené štáty.Maas v tejto súvislosti pripomenul dôležitosť pevných vzťahov Nemecka s USA, no zároveň kritizoval prístup Washingtonu ako nevhodný."Musíme veľmi jasne povedať, že sankcie medzi partnermi sú nesprávne, a v konečnom dôsledku je naším suverénnym rozhodnutím, odkiaľ vezmeme energiu," zdôraznil s tým, že "žiadny štát nemá právo diktovať európske energetické stratégie prostredníctvom vyhrážok", pričom poznamenal, že to ani nezaberie.Podľa Lavrova stále platí, že plynovod dokončia tento rok, a to aj napriek americkým pokusom o jeho narušenie.