Rusko je podľa slov amerického ministra obrany pripravené k útoku na Ukrajinu

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Americký minister obrany Lloyd Austin v sobotu v Litve ubezpečil pobaltské štáty, že by nezostali samé, ak by čelili bezpečnostným hrozbám zo strany Ruska. Minister navštívil Litvu v čase, keď zhromažďovanie ruských vojakov pri hraniciach s Ukrajinou podľa západných predstaviteľov znamená, že Moskva môže kedykoľvek podniknúť inváziu. „Rozvinuli sa a sú prichystaní na útok," povedal Austin o pripravenosti ruských vojakov na útok proti Ukrajine.„Boj o Ukrajinu je bojom o Európu. Ak Putin nebude zastavený tam, pôjde ďalej," vyhlásil litovský minister zahraničia Gabrielius Landsbergis na spoločnej tlačovej konferencii s Austinom. „Chcem, aby všetci v Litve, Estónsku a Lotyšsku vedeli, a chcem, aby to vedel prezident Putin a Kremeľ, že USA stoja pri svojich spojencoch," povedal Austin na tlačovej konferencii vo Vilniuse.Šéf amerického rezortu obrany sa stretol aj s litovským prezidentom Gitanasom Nausedom, ktorý Washington požiadal o trvalé nasadenie rotujúceho práporu v Pobaltí. Austin túto žiadosť nekomentoval. „Budeme naďalej situáciu posudzovať a konzultovať s našimi spojencami a urobíme nutné úpravy," povedal.