Zariadenia sociálnych služieb v Košickom kraji sú modernejšie, investície dosiahli viac ako 370-tisíc eur

Košický samosprávny kraj (KSK) postupne modernizuje vybavenie zariadení sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom. Nové zdravotnícke pomôcky pribudli v župných zariadeniach aj vďaka projektu Zlepšenie služieb zdravotnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach, ktorý je financovaný z programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014 – 2020.

Rozpočet projektu predstavuje viac ako 370-tisíc eur, Košický samosprávny kraj sa na ňom podieľal spolufinancovaním vo výške päť percent. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Pohodlná preprava

Pomoc na Ukrajine

Boj s koronavírusom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2022 (Webnoviny.sk) -„Naši klienti v krajských zariadeniach sociálnych služieb majú za sebou náročné pandemické obdobie, každá dobrá správa je preto viac než vítaná. Nepochybne sú dobrou správou aj nové zdravotnícke pomôcky, ktoré zlepšia kvalitu poskytovaných služieb a výrazne zjednodušia mobilitu klientov. Som tiež hrdý na personál, ktorý v rámci projektu poskytol svoje know-how aj poznatky z praxe kolegom z Ukrajiny. Školenia zastrešovali aj pracovníčky rožňavských zariadení Jasanima a Subsidium, za čo sa im chcem poďakovať,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.Klientom v župných zariadeniach Jasanima v Rožňave, Lúč v Šemši aj Harmonia v Strážskom uľahčí presun po schodoch pásový schodolez.„Jeho najväčšou výhodou je pohodlná preprava, keďže imobilná osoba prekonáva schodisko spolu s vozíkom, na ktorom sa práve nachádza. Radosť máme aj z nových mobilných vakových zdvihákov, vďaka ktorým sa klienti vedia jednoduchšie presunúť napríklad z postele na sedačku,“ povedala riaditeľka zariadenia Jasanima v Rožňave Beáta Šlosárová.Štrnásť mobilných vakových zdvihákov putovalo okrem rožňavských zariadení aj do Arcusu v Košiciach, Reginy v Kráľovciach, Via Luxu v Barci, Lidwiny v Strážskom a Lumenu v Trebišove. Nového pomocníka v podobe stropného zdvíhacieho zariadenia majú zariadenia Idea v Prakovciach, Ondava v Rakovci nad Ondavou, Anima v Michalovciach aj Regina v Kráľovciach.V rámci projektu tiež malo do Užhorodu na Ukrajine vycestovať 11 zamestnancov zariadení sociálnych služieb z Košíc, Rožňavy aj Trebišova.Tí mali kolegom za hranicami Slovenska predstaviť aj ukázať typy a metódy starostlivosti o klientov v závislosti od ich ochorenia či špecifických potrieb. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa toto stretnutie uskutočnilo online formou.„Keďže v projekte na našej strane došlo k nevyčerpaným finančným prostriedkom, župa sa rozhodla dodatočne pridať ďalší cieľ, a to obstaranie ochranných pomôcok v boji s koronavírusom. Na základe zistenej potreby jednotlivých zariadení sme zakúpili 16 kusov elektrostatických pištolí, ktoré by si samotné zariadenia z vlastných prostriedkov nedokázali zabezpečiť. Obstarali sme tiež viac ako 300 litrov dezinfekcie a 19 germicídnych žiaričov,“ dodal Trnka.Okrem Košického samosprávneho kraja sú do projektu zapojení aj dvaja partneri z Užhorodu z Ukrajiny.