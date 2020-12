Rusko je pre NATO bezpečnostnou výzvou, zdôraznil minister Korčok

Adaptácia kolektívnej obrany

2.12.2020 - Rusko je pre Severoatlantickú alianciu (NATO) bezpečnostnou výzvou. Na rokovaní šéfov rezortov diplomacie NATO to uviedol minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS). V tlačovej správe o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).„Slovensko podporuje doterajšiu politiku NATO, ktorá kombinuje adaptáciu kolektívnej obrany na novú realitu s dialógom s Ruskom na témy spoločného záujmu. Na dialóg však treba dvoch a ruskí predstavitelia oň musia prejaviť záujem,“ uviedol Korčok.Členské krajiny NATO v súvislosti s návrhmi Ruska na moratórium na rozmiestňovanie nových raketových systémov zdôraznili, že takéto zbrane nevlastnia, zatiaľ čo Rusko tieto zbrane už vyvinulo, otestovalo, vyrobilo a rozmiestnilo.Podľa Korčoka preto NATO potrebuje funkčné nástroje kontroly zbrojenia, odzbrojenia a nešírenia zbraní hromadného ničenia.Spojenci diskutovali aj o možnostiach podpory NATO pre partnerov v regióne Blízkeho východu, severnej Afriky a Sahelu.„Cieľom NATO je pomôcť štátom v týchto citlivých regiónoch postarať sa o vlastnú bezpečnosť. Je oveľa efektívnejšie bojovať proti terorizmu a nelegálnej migrácii na mieste vzniku. Pre Slovensko je zároveň dôležité, aby Aliancia pokračovala v konzultáciách s Európskou úniou na tieto témy, a to aj pre naše nedávne zapojenie do výcvikovej misie EÚ v Mali a v Stredoafrickej republike,“ povedal Korčok.Šéf rezortu diplomacie vo svojom vystúpení upozornil na situáciu na západnom Balkáne, ktorú ani po 25 rokoch od podpisu Daytonských dohôd stále nie je možné považovať za pokojnú a stabilizovanú.