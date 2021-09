Rusko je zodpovedné za otravu bývalého agenta Litvinenka, tvrdí Európsky súd pre ľudské práva

Bol tvrdým kritikom Kremľa

Na súd sa obrátila vdova

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Za neprirodzenú smrť bývalého agenta Alexandra Litvinenka z 23. novembra 2006 v Londýne je zodpovedné Rusko. Ako informoval spravodajský portál BBC, v utorok to uviedol Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) Litvinenko bol agentom KGB a po páde Sovietskeho zväzu i nástupníckej FSB. Postupne sa z neho stal tvrdý kritik Kremľa a prezidenta Vladimira Putina . Neskôr ušiel do Londýna, kde v roku 2006 zomrel na otravu rádioaktívnym polóniom.Britské vyšetrovanie uskutočnené v roku 2016 prinieslo záver, že vraždu „pravdepodobne schválil“ Putin. Rusko však vždy popieralo akúkoľvek účasť na jeho vražde.Podľa britského vyšetrovania to bol niekdajší agent KGB Andrej Lugovoj spolu s ďalším Rusom Dmitrijom Kovtunom, kto Litvinenkovi počas ich spoločného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 1. novembra 2006 v Pine Bare v londýnskom hoteli Millennium, dal do nápoja izotop polónia 210.Na ESĽP v Štrasburgu sa obrátila vdova po Litvinenkovi Marina. Podľa súdu pri otrave Litvinenka „konali Lugovoj a Kovtun ako agenti ruského štátu“.