Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 7. augusta (TASR) - Rusko kritizuje obnovenie amerických sankcií voči Iránu ako porušenie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.Ako uviedol v utorok rezort zahraničných vecí v Moskve, medzinárodné spoločenstvo by nemalo dopustiť, aby sa jadrová dohoda s Iránom stala obeťou starých politických účtov, ktoré by si Washington chcel vyrovnať s Teheránom. Ruská federácia by chcela urobiť všetko pre zachovanie dohody a diskutovať o tom aj s partnermi. Navyše sú plánované opatrenia v záujme ochrany obchodu s Iránom.Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.Prezident USA Donald Trump podpísal tri mesiace po odstúpení Spojených štátov od spomínanej jadrovej dohody nariadenie, ktorým obnovil mnohé sankcie proti Iránu.Najvyšší americký predstaviteľ v pondelkovom vyhlásení zopakoval svoj postoj, v zmysle ktorého bola medzinárodná dohoda z roku 2015 o zmrazení iránskeho jadrového programu výmenou za zrušenie sankciíVďaka nej iránsku vládu zaplavili peniaze, ktoré využíva na podnecovanie konfliktu na Blízkom východe. USA podľa Trumpa vyzývajú všetky krajiny,Šéf Bieleho domu varoval, že osoby, ktoré neprerušia väzby s iránskou ekonomikou,vyplývajúce z obnovených sankcií.