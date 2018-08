Turecká delegácia vycestuje do USA urovnať spor okolo pastora

Väzneného amerického pastora Andrewa Brunsona obvineného z terorizmu presunuli v stredu 25. júla 2018 v Turecku do domáceho väzenia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 7. augusta (TASR) - Turecká vládna delegácia vycestuje do Spojených štátov, aby tam rokovala o možnostiach ukončenia sporu medzi týmito dvoma spojencami v Severoatlantickej aliancii. Diplomatickú roztržku medzi Ankarou a Washingtonom spôsobil prípad amerického pastora zadržiavaného v Turecku.S odvolaním sa na nemenovaný zdroj z prostredia tureckej vlády o tom v utorok informovala agentúra AP.Spojené štáty uvalili v uplynulom týždni sankcie na dvoch tureckých ministrov. Dôvodom je americký pastor Andrew Brunson, ktorého v Turecku súdia pre obvinenia zo špionáže a terorizmu. Washington považuje jeho väznenie za neprijateľné a žiada jeho okamžité prepustenie. Ankara avizovala odvetné opatrenia.V dôsledku zmieneného sporu došlo k prepadu hodnoty tureckej líry na rekordne nízku úroveň.Podľa citovaného nemenovaného zdroja by mal tureckú delegáciu do USA viesť námestník ministerstva zahraničných vecí Sedat Önal.Turecké médiá okrem toho priniesli zatiaľ nepotvrdené správy o tom, že Ankara a Washington už dosiahli "predbežné dohody" o zlepšení vzájomných vzťahov.