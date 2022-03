Rusko láka Sýrčanov do vojny na vysoký žold. Mnohí ju vnímajú ako masaker, ale zároveň ako únik z chudoby

30.3.2022 - Sýrskym bojovníkom ponúkajú za boj na frontovej línii na Ukrajine na strane Ruska žold v hodnote 5 000 libier mesačne, informuje spravodajský portál BBC Jeden zo sýrskych bojovníkov, ktorí sa prihlásili do boja, uviedol, že verí, že Rusko pácha na Ukrajine masaker, no zároveň pomáha chudobným Sýrčanom, ktorí nemajú peniaze na jedlo. Dobrovoľne sa podľa svojich slov prihlásil práve pre peniaze. Ako uviedol, povedali mu, že jeho rodina, ktorá nechce, aby išiel bojovať, dostane v prípade jeho smrti odškodné 37-tisíc libier.Spomenutý Sýrčan uviedol, že pozná najmenej 200 ľudí, ktorí sa prihlásili do bojov. Ukrajinská vláda a popredná sýrska mimovládna organizácia tvrdia, že naprieč Sýriou vzniklo 14 verbovacích centier.(1 EUR = 0,84440 GBP)