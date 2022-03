Mikulec si myslí, že je bohorovný. Utečeneckú krízu využil na svoje „kšeftíky“ a obohacuje sa na nešťastí iných, tvrdí Fico

Kšeftovanie s utečeneckou krízou

Mikulec je zdrojom nezhôd v koalícii

30.3.2022 - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) by mal odstúpiť z funkcie člena vlády pre dobré meno Slovenskej republiky a nikdy sa nemal stať ministrom.Vyhlásil to v stredu predseda opozičnej strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico pri prednášaní návrhu na odvolanie Mikulca počas mimoriadnej schôdze parlamentu Dôvodom je, že podľa Smeru-SD Mikulec nezvláda riadenie utečeneckej krízy z vojnou postihnutej Ukrajiny. Podľa Fica došlo k podpísaniu amorálnych straníckych „kšeftíkov“ a urobilo sa to preto, lebo „si myslia, že sú bohorovní“.Smer-SD v návrhu na odvolanie uviedol, že minister Mikulec podpísal v mene štátu zmluvu so súkromnou firmou Dustream produktion v hodnote 2,5 milióna eur a rovnako aj ďalšiu zmluvu s firmou Globalgastro plus z Bratislavy na poskytovanie stravovacích služieb ľuďom emigrujúcim z Ukrajiny na východe Slovenska v hodnote takmer 2 milióny eur.Ako uviedol Smer-SD, dohromady ide o sumu necelých 4,5 milióna eur, ktorá sa vyplatí zo štátneho rozpočtu súkromným spoločnostiam, ktoré získali štátne zákazky priamym zadaním bez transparentného verejného obstarávania.„Pri týchto zmluvách vidím dva druhy zlyhaní. Prvým druhom zlyhania je zlyhanie morálne,“ vyhlásil Fico. Podľa neho došlo k podpisu zmlúv s firmami, kde je prepojenie na súčasného premiéra a preto možno hovoriť o premiérskom klientelizme.Povedal tiež, že v hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) využívajú krízy a nešťastia na „obohacovanie sa“. Fico tvrdí, že u ministra vnútra vidí odborné zlyhanie v tom, že po prepustení väzňov na Ukrajine a ich ozbrojení mohol prejsť na Slovensko aj organizovaný zločin.Za začiatok rozvratu koalície šéf Smeru-SD považuje to, ak trpí ministra, ktorého koaličné strany nechcú. „Počúvame na chodbách v neformálnych rozhovoroch, že máme dosť ministra Mikulca, ale čo máme robiť?“ uviedol Fico.Poznamenal, že chce Mikulcovi ponúknuť slušný odchod. „Vy ste sa nikdy nemali stať ministrom vnútra kvôli vašej histórii,“ povedal predseda Smeru-SD.Podľa neho žiadny minister alebo ministerka nemôže mať takú hodnotu, aby kvôli nemu dochádzalo k vládnym roztržkám alebo, že sa vládny strany ignorujú.