Rusko má na rok 2024 takmer trojnásobne väčší rozpočet na vojnu ako Ukrajina

Financovanie vojenského ťaženia

Nástroj pomoci Ukrajine

12.11.2023 (SITA.sk) - Ruský vojenský rozpočet je viac než 2,5-krát väčší ako ukrajinský, takže. Ako referuje web ukrajinského ministerstvo financií, v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera to povedal šéf spomenutého rezortu Serhij Marčenko Minister hovoril o finančných potrebách Ukrajiny na rok 2024 a dôležitosti zachovania podpory Ukrajiny zo strany medzinárodných partnerov.„Podpora Spojených štátov amerických je pre Ukrajinu mimoriadne dôležitá. Preto dúfame, že sa americkej administratíve podarí nájsť riešenie na jej zachovanie. Vojna stále trvá a na úspech potrebujeme vašu pomoc," vyhlásil Marčenko.Podotkol, žeje 40,7 miliardy amerických dolárov, kýmje 115 miliárd amerických dolárov, čo je takmer trojnásobok. „Všetky príjmy štátneho rozpočtu a vnútorné pôžičky smerujeme na financovanie vojenského ťaženia. Bez podpory našich medzinárodných partnerov by sme museli výrazne znížiť nevojenské výdavky," vraví Marčenko.Ak sa Ukrajina nepostaví, Rusko podľa neho môže zaútočiť na iné krajiny. „Som vďačný Európskej komisii za návrh na spustenie nástroja pomoci Ukrajine na roky 2024 - 2027 vo výške 50 miliárd eur. Očakávame, že tento mechanizmus bude spustený v najbližších mesiacoch," povedal Marčenko.Na záver vyhlásil, že vojnu Ruska voči Ukrajine . „Ak by sme mali dostatočnú pomoc na víťazstvo v roku 2022, mohli by sme sa tejto situácii na Blízkom východe vyhnúť," skonštatoval Marčenko.(1 EUR = 1,0686 USD)