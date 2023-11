Zomrel bývalý český minister zahraničia Karel Schwarzenberg, posledné dni života bol v kritickom stave

Posledné dni v kritickom stave



Zemřel Karel Schwarzenberg….Bylo mi jasné, že se to blíží, ale stejně je to úder. Byl to jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě. Ať odpočívá v pokoji, Česká republika by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal.

Úspechy a dlhoročné pôsobenie

12.11.2023 (SITA.sk) - Vo veku 85 rokov zomrel bývalý český minister zahraničia Karel Schwarzenberg . Na sociálnej sieti X to potvrdil jeho kolega a niekdajší minister financií Miroslav Kalousek , informuje spravodajský portál TN.cz.„Bol to jeden z najdôležitejších a najláskavejších ľudí v mojom živote. Nech odpočíva v pokoji, Česká republika by mu mala byť navždy vďačná za všetko, čo pre ňu nezištne vykonal,“ vyjadril sa Kalousek, s ktorým spoluzakladal stranu TOP 09 Posledné dni strávil Schwarzenberg, ktorý mal dlhšie zdravotné problémy, v nemocnici vo Viedni. Tam ho previezli začiatkom týždňa. Naposledy vydýchol v sobotu. Portál Echo24 uvádza, že bol posledné dva dni v kritickom stave a lekári ho držali v umelom spánku.Karel Schwarzenberg sa narodil 10. decembra 1937 do šľachtického rodu Schwarzenbergovcov. Do roku 1989 žil v zahraničí, po Nežnej revolúcii sa vrátil a stal sa kancelárom prezidenta Václava Havla Ministrom zahraničných vecí bol v rokoch 2007 až 2009 vo vláde Mirka Topolánka , aj v rokoch 2010 a 2013 vo vláde Petra Nečasa , v ktorej pôsobil aj ako vicepremiér. Uchádzal sa aj o prezidentské kreslo, ktoré napokon počas prvej priamej voľby prezidenta v roku 2013 vyhral Miloš Zeman Schwarzenberg bol veľmi politicky aktívny. Počas svojho pôsobenia kládol dôraz na demokraciu a boj proti totalitným režimom, podporoval zelenú politiku, začlenenie do Euróspkej únie a cirkevné reštitúcie. Tento rok mu prezident Petr Pavel udelil Rad bieleho leva, najvyššie české štátne vyznamenanie, no pre zhoršené zdravie si ho osobne už nemohol prevziať.