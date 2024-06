Rusko má v Kaliningradskej oblasti pravdepodobne sto jadrových hlavíc, tvrdí poľský minister zahraničia Sikorski

11.6.2024 (SITA.sk) - Varšava odhaduje, že Rusko v Kaliningradskej oblasti má približne 100 taktických jadrových hlavíc. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, povedal to poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski na konferencii o obnove Ukrajiny v Berlíne.Sikorski na konferencii poukázal na to, ako vyzerá ruská hrozba z pohľadu Varšavy, pričom zdôraznil, že táto hrozba je bližšie, ako by sa mohlo zdať.„Dvestopäťdesiat kilometrov severne od Varšavy je Kaliningradská oblasť, ruská enkláva s približne sto taktickými jadrovými hlavicami,“ povedal Sikorski.