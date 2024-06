Nemecko dodá Ukrajine sto rakiet pre systém protivzdušnej obrany Patriot, časť z nich už dorazila do Kyjeva

11.6.2024 (SITA.sk) - Nemecko a jeho partneri sa dohodli na dodávke 100 rakiet pre systém protivzdušnej obrany Patriot pre Ukrajinu. Časť týchto rakiet už dorazila do Kyjeva. Ako informuje web Ukrajinská pravda, povedal to v utorok nemecký minister obrany Boris Pistorius na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Meklenbursku-Predpomoransku.Pistorius pripomenul, že pred niekoľkými týždňami bol v Odese, kde osobne videl následky ruských raketových útokov.„A najmä po tom, keď som videl, aká životne dôležitá je ukrajinská protivzdušná obrana na prežitie, som rád, že dnes môžem oznámiť dodanie značného počtu rakiet pre systém Patriot, a to sto," povedal minister.„Tridsaťdva týchto rakiet už bolo odovzdaných v uplynulých dvoch dňoch," dodal šéf nemeckého rezortu obrany.