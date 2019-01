Rusko musí odškodniť Gruzínsko za vyhostenie jeho občanov v roku 2006

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 31. januára (TASR) - Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) vo štvrtok rozhodla, že Rusko musí zaplatiť Gruzínsku odškodné vo výške desať miliónov eur za masové deportácie gruzínskych občanov v roku 2006. Informovala o tom agentúra AP.Súd so sídlom vo francúzskom Štrasburgu vo svojej prvej inštancii v júli 2014 potvrdil vyhlásenia Gruzínska, že ruské úrady zaviedli "koordinovanú politiku zatýkania, väznenia a vyhosťovania" gruzínskych občanov žijúcich v Rusku. Tieto vyhostenia boli "náhodné" a došlo tým k porušeniu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.Rusko sa proti tomuto rozhodnutiu odvolalo na Veľkú komoru ESĽP, ktorej rozhodnutia sú konečné, dopĺňa spravodajská stanica Slobodná Európa.Gruzínska vláda uviedla, že Rusko vydalo od septembra 2006 do januára 2007 viac než 4600 príkazov na vyhostenie, pričom vo vyše 2300 prípadoch išlo o násilné vykázanie z krajiny.Moskva argumentuje, že táto operácia sa nezameriavala na Gruzíncov ako etnickú skupinu a deportácie boli súčasťou rozšíreného boja proti ilegálnej migrácii a organizovanému zločinu.Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) vo svojej správe zverejnenej v septembri 2007 uviedla, že osobám zatknutým počas tejto operácie boli často upierané základné práva vrátane prístupu k právnikovi, a mnoho vyhostených ľudí žilo v Rusku legálne.uviedla HRW, organizácia so sídlom v New Yorku. Dvaja Gruzínci údajne vo väzení zomreli.Táto kontroverzná vyhosťovacia akcia prišla dva roky predtým, ako Rusko a Gruzínsko zviedli v auguste 2008 päťdňovú vojnu o gruzínske odštiepenecké regióny Južné Osetsko a Abcházsko.