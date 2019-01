VIDEO: D. SAKOVÁ: Tibor Gašpar končí ku dnešnému dňu vo funkcii

Bývalý prezident policajného zboru Tibor Gašpar končí ku dnešnému dňu vo funkcii poradcu ministerky vnútra. Po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom to konštatovala šéfka rezortu vnútra Denisa Saková.





Saková povedala, že sa tak rozhodli, aby prispeli k uvoľneniu atmosféry a zníženiu tlaku na jeho osobu. "A aby skutočne nevznikali dojmy, že jeho pôsobenie na ministerstve vnútra by mohlo ovplyvňovať proces vyšetrovania," doplnila. Gašpar podľa jej slov vo štvrtok vo funkcii poradcu končí.Na otázky, či sa potvrdili informácie o nariadení na lustráciu záznamov o Jánovi Kuciakovi, odpovedala, že chce počkať na výsledky vyšetrovania. "Toto všetko majú na starosti orgány činné v trestnom konaní a počkáme si na výsledky vyšetrovania. Nechcela by som hovoriť nejaké moje domnienky a nejaké moje pocity," povedala ministerka. Saková nepotvrdila, že by bola v hre aj otázka jej demisie.Ministerka zdôraznila, že informácie o viacerých podozreniach z prepojenia polície na niektoré organizované skupiny a lustráciu záznamov má len z médií. Keďže nie je orgánom činným v trestnom konaní, nemôže sa podľa svojich slov oboznamovať s informáciami z vyšetrovania. Poprela, že by sa vo funkcii ministerky cítila akokoľvek pod tlakom bývalého ministra Roberta Kaliňáka, alebo expremiéra Roberta Fica (obaja Smer-SD).V prípade, ak by bola vznesená požiadavka na zbavenie mlčanlivosti niektorých príslušníkov polície, bude na ňu reagovať operatívne. Doplnila to po stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom, na ktorom sa rozprávali aj o aktuálnej situácii, činnostiach a úlohách v Policajnom zbore. "Možno sme tak trošku aj zhodnotili činnosť polície od nástupu môjho a nového policajného prezidenta," uviedla Saková. Rozhodnutie o odchode Gašpara z funkcie podľa jej slov Kiska akceptoval.Ohľadom súčasného šéfa finančnej spravodajskej jednotky a bývalého riaditeľa odboru podpory riadenia Pavla Vorobjovova ministerka povedala, že bude vypočutý v rámci vyšetrovania. "Potom budeme vedieť o nejakom ďalšom jeho personálnom pôsobení," doplnila. Ak to však bude po ukončení vyšetrovania nevyhnutné, policajný prezident Milan Lučanský podľa nej prijme personálne opatrenia.Vorobjov mal už v minulosti vypovedať, že vykonal lustráciu novinára Jána Kuciaka v policajnej databáze v čase pred jeho vraždou. Urobiť tak mal na príkaz vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v stredu (30. 1.) po rokovaní vlády povedal, že Gašpar tieto tvrdenia odmieta.