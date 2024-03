Rusko na kontrolu okupovaných území používa nelegálne taktiky a vytvára „atmosféru strachu“

Rusko vytvára atmosféru strachu

Používanie nelegálnych taktík

20.3.2024 (SITA.sk) - Rusko používa nelegálne taktiky na získanie kontroly nad civilistami na okupovaných územiach Ukrajiny.Medzi ne podľa šéfky ľudskoprávnej monitorovacej misie Organizácie Spojených národov (OSN) patrí svojvoľné zatýkanie, zabíjanie a mučenie, ktoré majú poslúžiť na vytvorenie „atmosféry strachu". Informuje o tom spravodajský portál Sky News.„Tieto kombinované akcie cenzúry, sledovania, politického útlaku, potláčania slobody prejavu, obmedzenia pohybu... vytvorili atmosféru strachu, v ktorej by Ruská federácia mohla systematicky rozkladať ukrajinské systémy vlády a správy," vyjadrila sa Danielle Bell.OSN zverejnila správu o situácii na ukrajinských okupovaných územiach. Organizácia nemá prístup na okupované územia, ale urobila viac ako 2 300 rozhovorov s ľuďmi, ktorí tam žili, opustili okupované územia alebo žili v oslobodených oblastiach.Na okupovaných územiach podľa nej nastala počiatočná fáza porušovania práv vrátane zabíjania, mučenia a svojvoľného zadržiavania osôb, o ktorých sa predpokladá, že sú napojení na ukrajinské bezpečnostné sily alebo tých, o ktorých sa domnievajú, že podporujú Ukrajinu.Ruskí okupanti potom viedli kampaň proti slobode pohybu, zhromažďovania a prejavu a presadili zmenu všetkých veľkých štátnych inštitúcií na ruské. Školy prešli na ruské vzdelávanie, štátni zamestnanci boli nútení podvoliť sa a súdnictvo posielalo ľudí do väzení v ruských väzniciach.Rusko tiež agresívne tlačilo na ľudí v okupovaných oblastiach, aby prijali ruské občianstvo, od ktorého záviselo získanie zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia alebo nájomného bývania. Obyvateľov tiež povzbudzovali na to, aby sa navzájom špehovali, pričom na to vznikli aj online služby, uviedla Bell. Rusko sa tiež usilovalo o prerušenie komunikačných spojení medzi Ukrajincami na okupovaných územiach a na územiach pod kontrolou Kyjeva.