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16. augusta 2026

Rusko na Ukrajine za uplynulý týždeň stratilo viac ako 9-tisíc vojakov


Tagy: ruské straty Ruskí vojaci Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Počet zabitých a zranených príslušníkov ruských ozbrojených síl sa podľa Kyjeva od začiatku vojny zvýšil na 1,46 milióna. Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo ...



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gettyimages 2227291251 2 676x451 16.8.2026 (SITA.sk) - Počet zabitých a zranených príslušníkov ruských ozbrojených síl sa podľa Kyjeva od začiatku vojny zvýšil na 1,46 milióna.


Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 9 580 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na viac ako 1,46 milióna. Vyplýva to z údajov, ktoré na Facebooku za ostatných sedem dní zverejnil ukrajinský generálny štáb.

Za uplynulý týždeň Moskva podľa neho prišla aj o 17 tankov, 38 obrnených bojových vozidiel pechoty, 386 delostreleckých systémov a 21 raketometov.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 12 270 tankov, 25 151 obrnených bojových vozidiel pechoty, 48 007 delostreleckých systémov a 2 034 raketometov.

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Zdroj: SITA.sk - Rusko na Ukrajine za uplynulý týždeň stratilo viac ako 9-tisíc vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské straty Ruskí vojaci Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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