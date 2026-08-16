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16. augusta 2026
Rusko na Ukrajine za uplynulý týždeň stratilo viac ako 9-tisíc vojakov
Počet zabitých a zranených príslušníkov ruských ozbrojených síl sa podľa Kyjeva od začiatku vojny zvýšil na 1,46 milióna. Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo ...
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16.8.2026 (SITA.sk) - Počet zabitých a zranených príslušníkov ruských ozbrojených síl sa podľa Kyjeva od začiatku vojny zvýšil na 1,46 milióna.
Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 9 580 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na viac ako 1,46 milióna. Vyplýva to z údajov, ktoré na Facebooku za ostatných sedem dní zverejnil ukrajinský generálny štáb.
Za uplynulý týždeň Moskva podľa neho prišla aj o 17 tankov, 38 obrnených bojových vozidiel pechoty, 386 delostreleckých systémov a 21 raketometov.
Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 12 270 tankov, 25 151 obrnených bojových vozidiel pechoty, 48 007 delostreleckých systémov a 2 034 raketometov.
Zdroj: SITA.sk - Rusko na Ukrajine za uplynulý týždeň stratilo viac ako 9-tisíc vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.
Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 9 580 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na viac ako 1,46 milióna. Vyplýva to z údajov, ktoré na Facebooku za ostatných sedem dní zverejnil ukrajinský generálny štáb.
Za uplynulý týždeň Moskva podľa neho prišla aj o 17 tankov, 38 obrnených bojových vozidiel pechoty, 386 delostreleckých systémov a 21 raketometov.
Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 12 270 tankov, 25 151 obrnených bojových vozidiel pechoty, 48 007 delostreleckých systémov a 2 034 raketometov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Rusko na Ukrajine za uplynulý týždeň stratilo viac ako 9-tisíc vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.
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