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16. augusta 2026

Motocyklista neprežil zrážku s osobným autom pri obci Huty, vodička z miesta nehody ušla – FOTO


Tagy: Tragická dopravná nehoda zrážka auta s motorkou

Vodička osobného motorového vozidla značky Kia Sportage pri zmene smeru jazdy z dosiaľ nezistených príčin vošla do protismeru.  Motocyklista neprežil zrážku s osobným autom pri obci Huty, vodička z ...



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6437ba6b351ff906963506 scaled 1 16.8.2026 (SITA.sk) - Vodička osobného motorového vozidla značky Kia Sportage pri zmene smeru jazdy z dosiaľ nezistených príčin vošla do protismeru. 


Motocyklista neprežil zrážku s osobným autom pri obci Huty, vodička z miesta nehody odišla. O tragickej nehode, ktorá sa stala na ceste v smere na obec Huty (okres Liptovský Mikuláš), v sobotu 15. augusta popoludní, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Daniela Kocková.

Ako uviedla, 45-ročná vodička osobného motorového vozidla značky Kia Sportage, ktorá smerovala od obce Liptovské Matiašovce na Zuberec, pri zmene smeru jazdy z dosiaľ nezistených príčin vošla do jazdnej dráhy vodiča motocykla jazdiaceho, ktorý jazdil v opačnom smere jazdy. Pri zrážke vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

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„Vodička si nesplnila povinnosť účastníka dopravnej nehody a z miesta nehody odišla na neznáme miesto. Následne sa na miesto vrátila, kde bola podrobená dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 0,46 promile,” uviedla Kocková. Dodala, že vec si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Liptovskom Mikuláši, okolnosti aj presná príčina nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk - Motocyklista neprežil zrážku s osobným autom pri obci Huty, vodička z miesta nehody ušla – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tragická dopravná nehoda zrážka auta s motorkou
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