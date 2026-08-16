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16. augusta 2026
Motocyklista neprežil zrážku s osobným autom pri obci Huty, vodička z miesta nehody ušla – FOTO
Vodička osobného motorového vozidla značky Kia Sportage pri zmene smeru jazdy z dosiaľ nezistených príčin vošla do protismeru. Motocyklista neprežil zrážku s osobným autom pri obci Huty, vodička z ...
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16.8.2026 (SITA.sk) - Vodička osobného motorového vozidla značky Kia Sportage pri zmene smeru jazdy z dosiaľ nezistených príčin vošla do protismeru.
Motocyklista neprežil zrážku s osobným autom pri obci Huty, vodička z miesta nehody odišla. O tragickej nehode, ktorá sa stala na ceste v smere na obec Huty (okres Liptovský Mikuláš), v sobotu 15. augusta popoludní, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Daniela Kocková.
Ako uviedla, 45-ročná vodička osobného motorového vozidla značky Kia Sportage, ktorá smerovala od obce Liptovské Matiašovce na Zuberec, pri zmene smeru jazdy z dosiaľ nezistených príčin vošla do jazdnej dráhy vodiča motocykla jazdiaceho, ktorý jazdil v opačnom smere jazdy. Pri zrážke vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
„Vodička si nesplnila povinnosť účastníka dopravnej nehody a z miesta nehody odišla na neznáme miesto. Následne sa na miesto vrátila, kde bola podrobená dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 0,46 promile,” uviedla Kocková. Dodala, že vec si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Liptovskom Mikuláši, okolnosti aj presná príčina nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Motocyklista neprežil zrážku s osobným autom pri obci Huty, vodička z miesta nehody ušla – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Motocyklista neprežil zrážku s osobným autom pri obci Huty, vodička z miesta nehody odišla. O tragickej nehode, ktorá sa stala na ceste v smere na obec Huty (okres Liptovský Mikuláš), v sobotu 15. augusta popoludní, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Daniela Kocková.
Ako uviedla, 45-ročná vodička osobného motorového vozidla značky Kia Sportage, ktorá smerovala od obce Liptovské Matiašovce na Zuberec, pri zmene smeru jazdy z dosiaľ nezistených príčin vošla do jazdnej dráhy vodiča motocykla jazdiaceho, ktorý jazdil v opačnom smere jazdy. Pri zrážke vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
„Vodička si nesplnila povinnosť účastníka dopravnej nehody a z miesta nehody odišla na neznáme miesto. Následne sa na miesto vrátila, kde bola podrobená dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 0,46 promile,” uviedla Kocková. Dodala, že vec si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Liptovskom Mikuláši, okolnosti aj presná príčina nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Motocyklista neprežil zrážku s osobným autom pri obci Huty, vodička z miesta nehody ušla – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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